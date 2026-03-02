Tener los datos actualizados ante las autoridades migratorios es fundamental para proteger los derechos y beneficios de los ciudadanos en Estados Unidos. Actualiza la información ante la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) trasciende lo administrativo, pues se trata de una medida preventiva ante posibles complicaciones legales. En esta nota, te detallaré el proceso paso a paso y la documentación requerida para asegurar que tu solicitud sea aceptada exitosamente.

La actualización está dirigida exclusivamente a inmigrantes que ya han obtenido la ciudadanía estadounidense o la residencia permanente. Al completar este trámite, sus registros oficiales mostrarán su condición legal actual, lo que les permitirá acceder a todos los beneficios que otorga el nuevo estatus.

La SSA ha confirmado que toda persona con estancia legal en el país puede realizar el ajuste de su estatus migratorio mediante el proceso de solicitud de una tarjeta de Seguro Social, opción que es válida para documentos nuevos o como de reemplazo.

Cuando un inmigrante adquiere la ciudadanía estadounidense, adquiere múltiples beneficios. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Cómo actualizar mi estatus migratorio en EE.UU. a través de la SSA

El procedimiento podrás realizarlo de manera digital; sin embargo, dependiendo de cada situación, es posible que seas citado presencialmente a una oficina de la institución con el propósito de que se concluya el trámite. En caso desees aplicar en línea, este es el proceso que te recomiendo:

Abres una cuenta en ‘My Social Security’ o iniciar sesión.

Solicitas una tarjeta nueva o un reemplazo en el sitio oficial de la SSA.

Eliges la opción para reemplazar la tarjeta debido a un cambio de estatus migratorio.

Los documentos necesarios para actualizar el estatus migratorio en la SSA

Cuando completes la solicitud en línea, la SSA te solicitará que presentes los documentos necesarios para tramitar el cambio de condición migratoria en EE.UU., siendo los requisitos necesarios los siguientes:

Certificado de naturalización (en caso de haber obtenido la ciudadanía estadounidense).

Pasaporte de EE.UU.

Certificado de nacimiento.

El envío de la tarjeta del Seguro Social por correo ordinario se efectuará en un plazo de cinco a diez días hábiles, una vez que la documentación requerida haya sido presentada y verificada oficialmente.