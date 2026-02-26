Si últimamente te han aparecido en Facebook, TikTok o en los grupos de WhatsApp mensajes sobre un supuesto “pago extra” del Seguro Social de casi mil dólares que llegaría a finales de febrero, como si fuera un nuevo cheque de estímulo o un bono sorpresa, no eres el único. Tal vez algún familiar ya te comentó del tema, sobre todo si vives en estados con gran comunidad latina como California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey o Illinois, y es lógico que te preguntes si a ti también te va a llegar ese dinero y si hay que hacer algún trámite. Justamente por eso quiero explicarte con calma qué está pasando, a quiénes beneficia realmente este depósito del 27 de febrero y, sobre todo, dejar claro que no se trata de la jubilación tradicional del Seguro Social, ni de SSDI, ni de un “cheque extra” que el gobierno esté regalando.

La clave está en el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA). Esta agencia federal confirmó que el 27 de febrero enviará un depósito de hasta US$994 a más de 7 millones de personas en Estados Unidos. Pero atención: no es un bono, no es un estímulo y tampoco es un nuevo beneficio que se agregue a lo que ya recibes cada mes.

NO ES LA JUBILACIÓN: ES EL PAGO ADELANTADO DEL SSI

El dinero corresponde a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un programa administrado por la SSA que otorga un pago mensual a personas con bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad. Normalmente, el SSI se paga el primer día de cada mes, pero cuando esa fecha cae en fin de semana o día festivo, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

Y eso es exactamente lo que ocurre ahora:

Fecha habitual de pago ¿Qué ocurre en 2026? Nueva fecha de depósito 1 de marzo de 2026 Cae en domingo Viernes 27 de febrero

En otras palabras, el dinero que llegará el 27 de febrero corresponde al beneficio de marzo, no a un cheque adicional. Por eso, quienes reciben SSI no verán un depósito dentro de marzo, ya que técnicamente ya lo habrán cobrado al final de febrero.

¿CUÁNTO DINERO SE ENVIARÁ?

Gracias al ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8% aplicado en 2026, los montos máximos federales del SSI aumentaron. Así quedaron establecidos:

Tipo de beneficiario Monto máximo mensual 2026 Individuo US$994 Pareja elegible US$1,491 Persona esencial US$498

Es importante que lo tengas claro: no todas las personas reciben US$994. Esa es la cantidad máxima para una persona sola, y el monto final depende de varios factores, entre ellos los ingresos mensuales, los recursos económicos disponibles, la situación de vivienda, los apoyos estatales adicionales y los ingresos del cónyuge o familiares con los que se vive. La SSA notificó a los beneficiarios entre noviembre y diciembre del año pasado sobre el monto exacto que recibirán en 2026, incluyendo el aumento por COLA.

El monto máximo para una persona que recibe el SSI es de US$994 (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ PARECE UN “DOBLE PAGO”?

Es totalmente comprensible la confusión, especialmente en hogares latinos donde muchas veces se organiza el presupuesto familiar alrededor de cada depósito del Seguro Social. Cuando el dinero llega antes de lo habitual, muchas personas creen que se trata de un pago adicional, pero no es así.

Lo que ocurre en el calendario de este año es lo siguiente:

Enero 2026 se pagó el 31 de diciembre de 2025 (porque el 1 de enero fue festivo).

Febrero se pagó el 30 de enero (porque el 1 de febrero cayó en domingo).

Marzo se pagará el 27 de febrero (porque el 1 de marzo cae en domingo).

El punto clave es este: un pago adelantado cubre el mes siguiente, no es dinero extra ni representa un recorte posterior. El total anual del beneficio permanece igual, lo único que cambia son las fechas en las que ves el depósito en tu cuenta o en tu tarjeta.

SSI NO ES LO MISMO QUE JUBILACIÓN O SSDI

Aquí es donde muchas personas se confunden, sobre todo quienes mezclan lo que escuchan sobre “Seguro Social” sin diferenciar los tipos de beneficios. El SSI no funciona como la jubilación tradicional del Seguro Social, y tampoco es lo mismo que el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Mientras los beneficios de jubilación y el SSDI se financian con impuestos sobre la nómina y dependen del historial laboral de la persona, el SSI:

Está financiado con ingresos fiscales generales del gobierno federal.

Se basa en necesidad económica, tomando en cuenta ingresos y recursos.

No requiere historial de trabajo previo ni haber cotizado al sistema.

Los pagos del SSDI y de la jubilación, por ejemplo, siguen un calendario diferente según la fecha de nacimiento del beneficiario:

Fecha de nacimiento Día de pago 1 al 10 Segundo miércoles del mes 11 al 20 Tercer miércoles 21 al 31 Cuarto miércoles

¿CÓMO SE ENVÍA EL DINERO AHORA?

Aquí también ha habido cambios importantes que afectan a muchas personas mayores, incluidas miles de familias latinas acostumbradas a recibir cheques en papel. Desde finales de 2025, el gobierno federal dejó prácticamente de enviar cheques físicos por correo para la mayoría de los beneficios y exige pagos electrónicos, salvo contadas excepciones aprobadas por el Departamento del Tesoro.

Actualmente, los pagos del SSI y de otros beneficios se realizan principalmente mediante:

Depósito directo a una cuenta bancaria o de cooperativa de crédito.

Tarjeta de Débito Direct Express, respaldada por el Departamento del Tesoro.

Si alguien todavía no ha actualizado su método de pago y sigue esperando cheques en papel, debe hacer el cambio lo antes posible para evitar retrasos o interrupciones en los depósitos, algo especialmente delicado para quienes dependen de ese dinero para pagar renta, comida y servicios básicos. En muchas ciudades con alta población hispana, como Los Ángeles, Miami o Nueva York, organizaciones comunitarias y consulados suelen ayudar a adultos mayores a configurar el depósito directo o la tarjeta Direct Express.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA SI RECIBES SSI

Te lo resumo con claridad, pensando en cómo se organiza el presupuesto en la mayoría de nuestros hogares latinos en Estados Unidos:

El depósito del 27 de febrero corresponde al mes de marzo.

No habrá un nuevo pago dentro de marzo, porque ya lo habrás cobrado por adelantado.

No es un bono, ni un cheque de estímulo, ni un pago “extra”.

El monto anual total de tu beneficio no cambia, solo se ajustó por el COLA de 2.8%.

Cuando el calendario provoca estos adelantos, puede dar la impresión de que hay más dinero disponible en el mes, pero en realidad uno de esos depósitos debe cubrir los gastos del mes siguiente. Planificar con anticipación es fundamental, sobre todo si en tu casa se comparte ese cheque para pagar renta, utilities, mandado en el supermercado y medicinas, algo muy común en las familias hispanas que viven “al día” entre trabajo, remesas y cuentas por pagar.