La vida de una profesora de mediana edad (Rachel Weisz) empieza a desmoronarse, ya que se enfrenta una crisis personal y profesional, pero da un gran giro cuando conoce a un colega más joven (Leo Woodall) y se obsesiona con él en “Vladimir”. La presencia del cautivador escritor le devuelve la vitalidad, termina con su bloqueo de escritora y la motiva a tomar algunas decisiones. El problema es que la mujer se empeña en convertir sus fantasías en realidad. ¿Quieres conocer más detalles de esta serie de Netflix?

“La serie explora temas relacionados con el deseo, la obsesión, la sexualidad, la lujuria. También profundiza en el mundo de la política de género del campus y la cultura de la cancelación”, explicó Weisz a Tudum.

“Vladimir”, comedia dramática que incluye humor negro y personajes complejos, también cuenta con las actuaciones de John Slattery, Ellen Robertson, Jessica Henwick, Kayli Carter, Miriam Silverman, Mallori Johnson, Matt Walsh, Tattiawna Jones y Louise Lambert.

Rachel Weisz y Leo Woodall son los protagonistas de la comedia dramática "Vladimir", que se estrena el 5 de marzo (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “VLADIMIR”?

“Vladimir” está basada en la aclamada novela de Julia May Jonas. “Explora lo que las mujeres sienten que se les permite desear, y cómo se les permite desear”, indicó sobre su obra la novelista, dramaturga y directora estadounidense.

“Me enamoré de la escritura de Julia desde el primer párrafo. Me siento muy afortunada y emocionadísima de que Merman dé vida a Vladimir junto a Small Dog. Poder asociarnos con Netflix y tener a Rachel como protagonista es emocionante y un testimonio de la brillantez de los guiones”, indicó Sharon Horgan, cofundadora y productora ejecutiva de Merman, a Tudum.

SINOPSIS DE “VLADIMIR”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Vladimir”, “una profesora apasionada pero imprudente se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse. La seducción y la obsesión se dan la mano en Vladimir, una provocadora miniserie cargada de deseos prohibidos, ingenio y personajes carismáticos e impredecibles. Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas."

Por lo que he visto en el tráiler, la protagonista se siente frustrada por su bloqueo literario, por su vida matrimonial y por la reducción de su audiencia en la clase que alguna vez fue legendaria. No obstante, eso cambia cuando conoce a Vladimir, con quien empieza a fantasear.

¿CÓMO VER “VLADIMIR”?

“Vladimir” se estrenará el jueves 5 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la serie protagonizada por Rachel Weisz y Leo Woodall solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “VLADIMIR”

REPARTO DE “VLADIMIR”

Rachel Weisz como M

Leo Woodall como Vladimir

John Slattery como John

Ellen Robertson como Sid

Jessica Henwick como Cynthia

Kayli Carter como Lila

Miriam Silverman como Florence

Mallori Johnson como Edwina

Matt Walsh como David

Tattiawna Jones como Alexis

Louise Lambert como Dawn

Leo Woodall asume el rol de un atractivo y joven escritor que se convierte en la obsesión de la protagonista de la serie "Vladimir" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “VLADIMIR”?

“Vladimir”, que cuenta con Julia May Jonas, Kate Robin, Rachel Weisz, Sharon Horgan, Stacey Greenberg, Kira Carstensen, Jason Winer, Jon Radler, Shari Springer Berman y Robert Pulcini como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “VLADIMIR”?

El rodaje de “Vladimir”, producida por Merman, Astral Projection, Small Dog Picture Company y 20th Television, comenzó en Toronto el 2 de julio de 2025 y terminó en septiembre de 2025.