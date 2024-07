En el vertiginoso mundo de las finanzas y la banca de inversión, Nischa Shah se destacó durante más de una década. Sin embargo, en 2022, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: dejó su lucrativa carrera para convertirse en una creadora de contenido en YouTube. Esta apuesta, que muchos podrían considerar arriesgada, resultó ser una de las mejores decisiones de su vida, llevándola a generar más de $1 millón anualmente. Hoy en Gestión Mix te contaré el recorrido de Nischa Shah desde su puesto en Crédit Agricole hasta su éxito en YouTube, destacando las lecciones valiosas que podemos aprender de su historia.

Nischa Shah comenzó su carrera en la banca de inversión hace más de una década. A lo largo de los años, ascendió en la jerarquía corporativa, alcanzando el puesto de directora asociada en Crédit Agricole en 2022, con un salario que superaba los £200,000 (aproximadamente US$256,000). A pesar del éxito financiero, Shah no se sentía satisfecha ni intelectualmente estimulada en su trabajo.

“Fue alrededor de nueve años en mi trayectoria corporativa cuando tuve esta revelación de que esto no me estaba llenando, no me estaba desafiando y no me estaba estimulando intelectualmente”, comentó Shah en una entrevista con CNBC Make It.

Un punto de inflexión: la ley de la atracción

Aproximadamente dos años y medio antes de dejar su trabajo, Shah alcanzó lo que describió como una “fase de tocar fondo”. Durante este período, decidió utilizar un planificador de la Ley de la Atracción para reevaluar su vida y sus objetivos.

“Estaba pensando que quería cambiar el curso de mi vida”, explicó Shah. “Este planificador de la Ley de la Atracción tenía preguntas como ‘¿Qué harías si el dinero no fuera un problema?’”

A través de este proceso de autoevaluación, Shah se dio cuenta de su pasión por las finanzas personales y su deseo de hacer que la información compleja fuera accesible para todos. Un ejemplo notable de su conocimiento financiero fue cuando ayudó a sus padres a evitar una factura fiscal de alrededor de £40,000 al vender su casa, debido a un error que su contador había pasado por alto.

El primer paso: de la banca a YouTube

En diciembre de 2021, Shah comenzó a experimentar con la creación de videos en YouTube sobre finanzas personales y desarrollo personal. En enero de 2023, tomó la decisión audaz de renunciar a su trabajo en la banca, incluso sabiendo que estaba a punto de recibir un bono de seis cifras dos meses después.

“Estoy ganando mucho más de lo que ganaba en la banca”, dijo Shah. “Como resultado de no perseguir el dinero y simplemente seguir lo que soy buena, mi pasión y lo que realmente disfruto, he superado todo lo que tenía antes.”

El canal de YouTube de Shah, que cubre temas como “Hábitos de Dinero que Te Mantienen Pobre” y “7 Ideas de Ingresos Pasivos,” ha experimentado un crecimiento impresionante. Sus videos reciben entre 100,000 y 9 millones de vistas, y su enfoque directo y consejos claros han resonado con una audiencia leal.

“Inicialmente, me tomó 11 meses llegar a 1,000 suscriptores”, recordó Shah. “Pero luego, en dos meses, llegué a 100,000 suscriptores, lo cual fue una locura. Es literalmente el poder del crecimiento compuesto en pocas palabras”.

El poder de la educación financiera

Shah se ha convertido en una figura confiable en el ámbito de la educación financiera, especialmente para jóvenes adultos, mujeres y personas que no han tenido acceso a una educación financiera adecuada. Su experiencia en la banca y sus calificaciones en contabilidad le han permitido ofrecer consejos sólidos y fiables en un momento en que las redes sociales están inundadas de información financiera incorrecta.

“Hay muchos consejos incorrectos en TikTok e Instagram, y es triste porque dar un consejo incorrecto sobre champú o brillo de labios costará a alguien como £7, pero dar un consejo incorrecto sobre finanzas podría costarle a alguien todos sus ahorros de vida”, advirtió Shah.

Para Shah, mantener un trabajo estable mientras construía su negocio en YouTube fue crucial. Su ingreso constante de la banca le permitió invertir en su equipo y crear contenido sin la presión financiera de tener que generar ingresos inmediatos.

“Es realmente importante tener un ingreso constante mientras construyes un negocio paralelo”, aconseja Shah. “Te da seguridad, libertad creativa y te ayuda a construir un fondo de emergencia”.

Antes de dejar su trabajo, Shah había acumulado un fondo de emergencia que le permitiría vivir al menos nueve meses sin ingresos adicionales. Esta planificación le proporcionó la seguridad necesaria para dedicarse por completo a su nuevo emprendimiento.