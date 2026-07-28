Netflix suma a su catálogo una de esas historias que mezclan hechos reales, investigación policial y un pulso cercano al thriller. Y es que, en esta ocasión, la plataforma de la “N” roja presenta “The Bombing of Pan Am 103” (en español: “Bomba en el Pan Am 103”), una miniserie que reconstruye uno de los episodios más oscuros del terrorismo internacional del siglo XX. Así, el proyecto irrumpe en pantalla casi cuatro décadas después de los sucesos que explora. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo se compone de 6 capítulos en total y se estrenó primero en el Reino Unido, donde se emitió por la BBC antes de sumarse ahora al catálogo internacional de Netflix.

De esta manera, se presenta como una coproducción británica con la participación de Estados Unidos, Alemania y Canadá, creada y escrita por Jonathan Lee junto con Gillian Roger Park y Adam Morane-Griffiths, mientras que la dirección estuvo a cargo de Michael Keillor.

LA TRAMA DE “BOMBA EN EL PAN AM 103”

Según Netflix Media Center, “The Bombing of Pan Am 103″ recrea el atentado contra el vuelo 103 de la aerolínea Pan Am, ocurrido el 21 de diciembre del 1988, cuando el avión explotó sobre el pueblo escocés de Lockerbie y murieron 270 personas.

Eventualmente, aquel hecho desencadenó la investigación por homicidio más grande en la historia de la policía escocesa, en torno al atentado terrorista más letal ocurrido en suelo británico.

Así, la miniserie sigue, con testimonios de personas que vivieron los hechos, la colaboración entre las autoridades escocesas y los cuerpos de seguridad estadounidenses, además de la lucha de las familias de las víctimas por conseguir justicia.

EL TRÁILER DE LA SERIE “BOMBA EN EL PAN AM 103″

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BOMBA EN EL PAN AM 103”?

Según Netflix Tudum, el elenco de “The Bombing of Pan Am 103″ está encabezada por:

Connor Swindells (“Sex Education”), quien interpreta al detective Ed McCusker

(“Sex Education”), quien interpreta al detective Patrick J. Adams (“Suits”), como el agente especial del FBI Dick Marquise

(“Suits”), como el agente especial del FBI Merritt Wever (“Severance”), en el papel de Kathryn Turman

Los acompañan, entre otros:

Peter Mullan como John Orr

como John Orr Eddie Marsan como Tom Thurman

como Tom Thurman Lauren Lyle comoJune McCusker

comoJune McCusker Phyllis Logan como Moira Shearer

como Moira Shearer Tony Curran como Harry Bell

como Harry Bell Kevin McKidd como Tom McCulloch

como Tom McCulloch Douglas Hodge como Stuart Henderson

¿CÓMO VER “BOMBA EN EL PAN AM 103”?

“The Bombing of Pan Am 103″ llega a Netflix a nivel mundial el jueves 30 de julio del 2026.

Por lo tanto, para ver la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

La serie "The Bombing of Pan Am 103" explora géneros como el thriller, la acción y el drama (Foto: BBC One / Netflix)