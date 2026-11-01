“IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: IT: Welcome to Derry") sorprendió a los seguidores de la serie de HBO Max con un episodio especial publicado sin anuncio previo. Así, bajo el nombre de “A Story of Derry” (o “Una historia de Derry”), el capítulo retrocede varios siglos respecto a la trama principal de la producción y explora los orígenes de la ciudad creada por Stephen King. Entonces, si quieres descubrir qué revela este especial, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que “IT: Bienvenidos a Derry” funciona como precuela de las películas “It” (2017) e “It: Capítulo 2” (2019).

Así, con este especial, la producción amplía su mitología y ofrece un vistazo a los orígenes del mal que ronda el pueblo, justo cuando los espectadores están a la espera de su segunda temporada.

LA TRAMA DEL EPISODIO ESPECIAL “A STORY OF DERRY”

En el episodio “A Story of Derry”, tres jóvenes se aventuran en el Bosque del Oeste, cientos de años antes de Pennywise, y se topan con un espíritu ancestral.

En ese sentido, la historia sigue a una tribu nativa americana, cuyos integrantes—Necani, Kino y Maneese—salen de cacería hacia el territorio donde habita una entidad que toma la apariencia de colonos ingleses.

Allí, un hombre llamado Mativ la ahuyenta con una daga y les cuenta cómo la tortuga cósmica Maturin derrotó a ese ser.

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO ESPECIAL “A STORY OF DERRY”?

El especial dura 30 minutos de metraje y llegó al catálogo internacional de HBO Max el pasado 31 de octubre del 2026, como un regalo de Halloween.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES DETRÁS DE “A STORY OF DERRY”?

La dirección del episodio “A Story of Derry” está a cargo de Tazbah Chavez, mientras que el guion lleva la firma de Cherie Dimaline y Jasmyne Flournoy.

Por otro lado, el elenco del especial incluye a intérpretes como Kiawentiio, Brandon Oakes, Isabel Deroy-Olson, Michael Podemski-Bedard⁩, MorningStar Angeline, Jennifer Podemski, Brenda Odjick, ⁨Jennifer Guerrero⁩, Zahn McClarnon y Eric Trask.

A diferencia de la primera temporada de la serie "IT: Bienvenidos a Derry", ambientada en 1962, el episodio especial "A Story of Derry" viaja cientos de años hacia el pasado (Foto: HBO)