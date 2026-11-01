Los salones de la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX vuelven a recibir visitas. Y es que “The Gilded Age” (en español: “La edad dorada”), la serie de época de HBO Max, estrena su cuarta temporada y sus seguidores ya reservan sus domingos para no perderse ningún detalle. Así, mientras la ficción sigue ganando público, en esta nota de Gestión Mix encontrarás el calendario completo de capítulos, la hora de estreno y todo lo que debes saber sobre el lanzamiento de esta nueva entrega.

Vale precisar que, con una mezcla de moda, ambición y política, el show televisivo está a cargo de Julian Fellowes y Sonja Warfield.

De esta manera, retrata el crecimiento de la industria, la acumulación de riqueza y los cambios sociales de la época.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Gilded Age” - Temporada 4:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “THE GILDED AGE” - TEMPORADA 4

Esta entrega de la producción se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.

Episodio 1 - “Ring the Bells”: domingo 1 de noviembre del 2026

domingo 1 de noviembre del 2026 Episodio 2 - “You Won’t Hear Me Beg”: domingo 8 de noviembre del 2026

domingo 8 de noviembre del 2026 Episodio 3 - “Ain’t That Good News”: domingo 15 de noviembre del 2026

domingo 15 de noviembre del 2026 Episodio 4 - “Good Taste”: domingo 22 de noviembre del 2026

domingo 22 de noviembre del 2026 Episodio 5: domingo 29 de noviembre del 2026

domingo 29 de noviembre del 2026 Episodio 6: domingo 6 de diciembre del 2026

domingo 6 de diciembre del 2026 Episodio 7: domingo 13 de diciembre del 2026

domingo 13 de diciembre del 2026 Episodio 8 (final de temporada): domingo 20 de diciembre del 2026

Cabe resaltar que los guiones llevan la firma de Julian Fellowes junto a Sonja Warfield, con excepción del capítulo 2, coescrito con Davita Scarlett.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA CUARTA TEMPORADA DE “THE GILDED AGE”?

La temporada 4 de “The Gilded Age” ha establecido el lanzamiento de sus episodios de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los domingos España 3:00 a.m. de los lunes

¿CÓMO VER LA CUARTA TEMPORADA DE “THE GILDED AGE”?

Al igual que el resto de la serie, la cuarta entrega de “The Gilded Age” se puede ver en exclusiva a través de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de esta tanda de episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

LA TRAMA DE “THE GILDED AGE” - TEMPORADA 4

En “The Gilded Age”, Bertha Russell (Carrie Coon) cambió a la alta sociedad y eso tuvo un costo.

Ahora su familia debe enfrentar las consecuencias, mientras Agnes van Rhijn (Christine Baranski) aprovecha una oportunidad para recuperar su posición.

Marian (Louisa Jacobson), por su parte, traza un camino propio y Peggy (Denée Benton) se esfuerza por ser aceptada por su futura familia política

Denée Benton como Peggy Scott en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Gilded Age" (Foto: HBO)