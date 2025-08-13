Si ya viste la tercera temporada de “The Gilded Age”, probablemente te quedaste con una mezcla de expectativas, curiosidad y un ligero vacío. La secuencia en la que George Russell (Morgan Spector) sufre una herida y el posterior enfrentamiento con Bertha (Carrie Coon) dejó la historia en un punto álgido que pide más. La parte positiva es que la producción ya tiene luz verde para una cuarta temporada. La negativa: todavía queda esperar para saber qué ocurrirá.

Cuando una serie de época logra atrapar al público con ese nivel de detalle en los vestuarios, la tensión social entre clases, y la elegancia de sus personajes, suele desprenderse una sensación de buscar producciones parecidas para llenar el hueco mientras llega la nueva temporada. Y te digo, hay verdaderas joyas ahí afuera si sabes dónde buscar.

Así que si también te fascinó “The Gilded Age”, acá te comparto 9 series que te van a encantar. Algunas tienen esa misma vibra elegante y refinada, otras exploran contextos históricos parecidos, y unas cuantas se atreven a mezclar drama con suspenso o fantasía. Lo mejor: todas están disponibles en plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Prime Video o Starz.

A lo largo de la serie de drama histórico "The Gilded Age", Carrie Coon interpreta a Bertha, mientras que Morgan Spector le da vida a su esposo George Russell (Foto: HBO)

SERIES QUE PUEDES VER SI TE GUSTÓ “THE GILDED AGE”

1. “Belgravia” – Fubo TV / MGM+

Otra creación de Julian Fellowes (sí, el mismo de “The Gilded Age” y “Downton Abbey”), “Belgravia” es una miniserie ambientada en el Londres del siglo XIX, donde una familia de la nueva burguesía intenta encajar en la alta sociedad mientras secretos del pasado amenazan con salir a la luz. Es corta, intensa y con ese mismo sabor a escándalo social disfrazado de etiqueta.

2. “Downton Abbey” – HBO y HBO Max

No puedo hacer una lista como esta sin mencionar a “Downton Abbey”, la serie que prácticamente sentó las bases para “The Gilded Age”. Ambientada entre 1912 y 1926, sigue la vida de los aristocráticos Crawley y su servidumbre. Tiene drama, romance, política y una dosis perfecta de humor británico. Además, cuenta con dos películas y una tercera en camino.

3. “The Buccaneers” – Apple TV+

Si te gustó el enfoque femenino en “The Gilded Age”, “The Buccaneers” es para ti. Ambientada en la misma época, cuenta la historia de un grupo de jóvenes estadounidenses que viajan a Inglaterra en busca de matrimonio. Hay romance, escándalo, y hasta reflexiones sobre el divorcio y el rol de la mujer en sociedad. La segunda temporada acaba de terminar en agosto de 2025.

4. “The Knick” – HBO Max

Esta es para los que quieren algo un poco más crudo. “The Knick”, protagonizada por Clive Owen, se sitúa en un hospital de Nueva York en 1900. Aunque se aleja un poco del glamour, comparte el contexto urbano y la lucha de clases, pero lo hace desde el mundo de la medicina y con un enfoque mucho más sombrío. Visualmente impecable.

5. “The Crown” – Netflix

Una de las grandes producciones de Netflix, “The Crown” narra el reinado de Isabel II con un nivel de detalle y producción que es simplemente impresionante. Si te atrapó la construcción de personajes en “The Gilded Age”, te va a fascinar ver cómo evolucionan figuras históricas como la reina, Diana, o incluso Churchill. Tiene seis temporadas y un elenco de lujo.

6. “Mr. Selfridge” – PBS Masterpiece / Prime Video

Basada en la historia real del fundador de una de las tiendas más icónicas de Londres, “Mr. Selfridge” explora el nacimiento del comercio moderno en la Inglaterra eduardiana. Hay ambición, poder, conflictos sociales y familiares, todo envuelto en una estética impecable. Está disponible completa en PBS y la primera temporada también se puede ver en Prime Video.

7. “The Alienist” – HBO Max

Si disfrutaste los toques de misterio y las investigaciones dentro de “The Gilded Age”, “The Alienist” te va a enganchar. Transcurre en la Nueva York de 1890 y combina historia con thriller psicológico, con un trío protagonista espectacular: Daniel Brühl, Dakota Fanning y Luke Evans. Eso sí, es bastante más oscura.

8. “Outlander” – Netflix / Starz / Disney+

Aunque mezcla viajes en el tiempo con drama histórico, “Outlander” tiene muchos elementos en común con “The Gilded Age”: relaciones complejas, luchas de poder, y un entorno social en constante cambio. Claire y Jamie son de esas parejas que se te quedan grabadas. Si te gusta el romance con contexto histórico, este es un imperdible.

9. “Outlander: Blood of My Blood” – Starz / Disney+

Este es el spin-off/precuela de Outlander, y acaba de estrenarse. Sigue las historias de amor de los padres de Jamie y Claire. Si ya viste “Outlander” o simplemente te gustan las sagas familiares ambientadas en épocas pasadas, esta es una gran opción. Los episodios se estrenan semanalmente los viernes por Starz.