Tras el encarcelamiento de su hijo por asesinato en Bulgaria, una madre hace todo lo posible por liberarlo. En su lucha se cruza con una organización criminal que la obliga a colaborar en una red de tráfico de drogas. Lo que comienza como una misión desesperada la arrastra a un violento mundo de corrupción y dilemas morales en “Tráfico aéreo” (“In Flight” en su idioma original), serie británica que llega a HBO Max. ¿Quieres conocer más detalles de esta nueva producción?

Los temas centrales del drama criminal de suspenso dirigido por Chris Baugh a partir del guion de Mike Walden y Adam Randall giran en torno a las decisiones extremas que toma una persona común bajo presión constante. El instinto materno radical, la corrupción sistémica y la búsqueda de redención son algunos de ellos.

“Tráfico aéreo”, que se emitió originalmente en Channel 4 del 12 al 21 de agosto de 2025, cuenta con un elenco conformado por Katherine Kelly, Stuart Martin, Ashley Thomas, Bronagh Waugh, Harry Cadby, Corinna Brown, Julia Brown, Ambreen Razia, Charis Agbonlahor y Shaheen Jafargholi.

Katherine Kelly asume el papel de Jo Conran en el drama policial de suspenso británico "Tráfico aéreo" (Foto: Buccaneer Media)

SINOPSIS DE “TRÁFICO AÉREO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Tráfico aéreo”, “el hijo de Jo Conran acaba en prisión por asesinato en Bulgaria. Para liberarlo, esta madre soltera hace contrabando de heroína con Dom, su exaduanero.”

“‘In Flight0 es nuestra versión del género negro, un thriller romántico, elegante y lleno de suspense, con personajes icónicos y acción trepidante”, declararon Walden y Randall. “Jo es un personaje muy querido para nosotros. Es una mujer común que se enfrenta a obstáculos extraordinarios. Estamos deseando que el público la conozca”.

¿CÓMO VER “TRÁFICO AÉREO”?

“In Flight” está disponible en HBO Max desde el 11 de junio de 2026, por lo tanto, para ver el nuevo drama de suspenso solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “IN FLIGHT”

REPARTO DE “TRÁFICO AÉREO”

Katherine Kelly como Jo Conran

Stuart Martin como Cormac Kelleher

Ashley Thomas como Dominic Delaney

Bronagh Waugh como Melanie Delaney

Harry Cadby como Sonny Conran

Corinna Brown como Kayla Brown

Julia Brown como Amy McCallum

Ambreen Razia como Zara Gregston

Charis Agbonlahor como D.I. Shana Wright

Shaheen Jafargholi como Jordan Black

Stuart Martin se encarga de interpretar a Cormac Kelleher en el drama policial de suspenso británico "Tráfico aéreo" (Foto: Buccaneer Media)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TRÁFICO AÉREO”?

“Tráfico aéreo”, que cuenta con Anna Burns, Tony Wood, Richard Tulk-Hart, Rebecca Dundon, Simon Judd, Chris Baugh, Mike Walden y Adam Randall, tiene seis episoidios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “IN FLIGHT”?

El rodaje de “Tráfico aéreo”, producida por las compañías Fremantle y Buccaneer Media, tuvo lugar en Belfast en noviembre de 2024. También se incluyeron localizaciones como Londres, Bangkok, Bulgaria y Estambul.