Tras una espera que se hizo larguísima para los seguidores del Hombre de Acero, una de las series animadas más populares del catálogo de Warner Bros. se alista para regresar a la pantalla. Y es que Clark, Lois y Jimmy de “My Adventures With Superman” (en español: “Mis Aventuras con Superman”) vuelven a Metrópolis con la temporada 3 de la producción. Así, si sigues el programa y quieres asegurarte de ver cada episodio de esta nueva entrega, vale la pena que continúes leyendo esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que la tercera tanda de capítulos de la ficción retoma la historia justo después de los eventos de la temporada 2, con un Clark (Jack Quaid) que ya asumió por completo su identidad como Superman.

Ahora, la trama adapta el arco de “Reign of the Supermen” y se enfoca en las consecuencias de ese crecimiento del héroe, en cómo afecta su relación con Lois (Alice Lee) y Jimmy (Ishmel Sahid), y en los nuevos desafíos que pondrán a prueba lo que realmente significa ser el Hombre de Acero.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Adventures With Superman 3”:

CALENDARIO DE ESTRENO ESTIMADO DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN” - TEMPORADA 3

Al igual que las dos entregas previas, se espera que la tercera temporada de la serie animada se componga de 10 capítulos en total.

Además, siguiendo el patrón habitual del proyecto, los nuevos episodios llegarán de forma semanal los sábados por Adult Swim, con su respectiva disponibilidad en HBO Max el domingo siguiente.

Episodio 1 - " Into the New World" : sábado 13 de junio (Adult Swim) / domingo 14 de junio del 2026 (HBO Max)

sábado 13 de junio (Adult Swim) / domingo 14 de junio del 2026 (HBO Max) Episodio 2 - “Mobile Suit Toyman”: sábado 20 de junio / domingo 21 de junio del 2026

sábado 20 de junio / domingo 21 de junio del 2026 Episodio 3: sábado 27 de junio / domingo 28 de junio del 2026

sábado 27 de junio / domingo 28 de junio del 2026 Episodio 4: sábado 4 de julio / domingo 5 de julio del 2026

sábado 4 de julio / domingo 5 de julio del 2026 Episodio 5: sábado 11 de julio / domingo 12 de julio del 2026

sábado 11 de julio / domingo 12 de julio del 2026 Episodio 6: sábado 18 de julio / domingo 19 de julio del 2026

sábado 18 de julio / domingo 19 de julio del 2026 Episodio 7: sábado 25 de julio / domingo 26 de julio del 2026

sábado 25 de julio / domingo 26 de julio del 2026 Episodio 8: sábado 1 de agosto / domingo 2 de agosto del 2026

sábado 1 de agosto / domingo 2 de agosto del 2026 Episodio 9: sábado 8 de agosto / domingo 9 de agosto del 2026

sábado 8 de agosto / domingo 9 de agosto del 2026 Episodio 10: sábado 15 de agosto / domingo 16 de agosto del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 3 DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN”?

Los capítulos de la tercera temporada de “My Adventures With Superman” llegan a Adult Swim a la medianoche (ET) en Estados Unidos, dentro del bloque Toonami.

Al día siguiente, los episodios se suman a HBO Max para quienes prefieren el streaming.

¿CÓMO VER LA TERCERA TEMPORADA DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN” EN EL STREAMING?

Al ser un título que forma parte del amplio catálogo de HBO Max, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma si quieres disfrutar sin problemas de la temporada 3 de “My Adventures With Superman”.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En la tercera temporada de la serie animada "My Adventures With Superman", Clark y Lois intentan consolidar su relación (Foto: Warner Bros. Animation / DC Entertainment)