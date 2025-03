La tercera temporada de “The Wheel of Time” (“La rueda del tiempo” en español), serie de fantasía épica de Amazon Prime Video, llegará después de una larga espera. Los nuevos episodios de la ficción creada por Rafe Judkins se basan en “The Shadow Rising” (“El Auge de la Sombra”), el cuarto libro de la saga escrita por Robert Jordan. ¿Cuándo se estrenará la nueva entrega? ¿Quiénes conforman el reparto?

Luego de un inevitable enfrentamiento, el caos estalla dentro de la Torre Blanca mientras los protagonistas se convierten en el objetivo de un nuevo mal. Además, Rand y Egwene forjan su propio camino bajo la atenta mirada de Moraine; Nynaeve y Elayne reciben una misión mortal; y Perrin aprende las consecuencias de su ira.

Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Dónal Finn, Madeleine Madden, Daniel Henny y Zoë Robins regresan como parte del elenco de la tercera temporada de “The Wheel of Time”. A ellos se unen, Luke Fetherston, Callum Kerr, Nuno Lopes, Olivia Williams, Isabella Bucceri, Salóme Gunnarsdóttir y Shohreh Aghdashloo.

Josha Stradowski retoma el papel de Rand en la tercera temporada de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”?

Los tres primeros episodios de la temporada 3 de “The Wheel of Time” se estrenarán el jueves 13 de marzo de 2025 en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 17 de abril.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”?

Los capítulos de la tercera temporada de “The Wheel of Time” se emitirán a las 3:00 a.m. (Hora del Este) a las 12:00 a.m. (Hora del Pacífico) y a las 8:00 a.m. (Hora del meridiano de Greenwich).

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”?

La tercera temporada de “La rueda del tiempo” tiene ocho episodios, al igual que las anteriores entregas.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la tercera temporada de “The Wheel of Time”, “con los Renegados sueltos en el mundo, los héroes de la Luz deben trazar sus propios rumbos y reunir fortalezas ocultas mientras se enfrentan a la Oscuridad dentro de sí mismos”.

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”

Rosamund Pike como Moiraine

Josha Stradowski como Rand al’Thor

Marcus Rutherford como Perryn

Dónal Finn como Mat

Madeleine Madden como Egwene al’Vere

Daniel Henny como Lan Mandragoran

Zoë Robins como Nynaeve al’Meara

Luke Fetherston como Lord Gawyn

Callum Kerr como Lord Galad

Nuno Lopes como Lord Gaebril

Olivia Williams como Morgase Trakand

Shohreh Aghdashloo como Elaida

Isabella Bucceri como Faile Bashere

Callum Kerr como Lord Galad

Nuno Lopes como Lord Gaebril

Björn Landberg como Rhuarc

Nukâka Coster-Waldau como Bair

Synnøve Macody Lund como Melindhra

Ayoola Smart como Aviendha

Salóme Gunnarsdóttir como Melaine