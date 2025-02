Mil años antes de Cristo, Saúl, el primer rey de Israel, pierde la gracia de Dios y, en consecuencia, también la cordura. En tanto, lejos del palacio, el legendario vidente Samuel se da cuenta de la existencia de un joven y talentoso pastor llamado David, quien eventualmente se convierte en el rey más famoso de Israel. La conocida historia bíblica se representa en “House of David” (“La Casa de David” en español), drama histórico de Amazon Prime Video.

SINOPSIS DE “HOUSE OF DAVID”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “la temporada uno de ‘La Casa de David’ cuenta la historia del ascenso de David, el ícono bíblico, quien con el tiempo se convierte en el rey más famoso de Israel. El otrora poderoso rey Saúl cae víctima de su propio orgullo. Por indicación de Dios, el profeta Samuel unge a un adolescente marginado como el nuevo rey. Cuando cae un líder, debe surgir otro”.

¿CÓMO VER “HOUSE OF DAVID”?

Los tres primeros episodios de “House of David” se estrenaron el 27 de febrero de 2025. Cada semana se emitirá un nuevo episodio hasta el jueves 3 de abril.

Por lo tanto, para ver el drama histórico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “HOUSE OF DAVID”?

“House of David”, que cuenta con Jon Erwin, Jonathan Walker, Jon Gunn, Justin Rosenblatt, Chad Oakes y Mike Frislev, tiene ocho episodios.

TRÁILER DE “HOUSE OF DAVID”

REPARTO DE “HOUSE OF DAVID”

Michael Iskander como David

Ali Suliman como King Saul

Ayelet Zurer como Queen Ahinoam

Stephen Lang como Samuel

Louis Ferreira como Jesse

Ethan Kai como Jonathan

Indy Lewis como Mychal

Oded Fehr como Abner

Martyn Ford como Goliath

Yali Topol Margalith como Mirab

Nimo Hochenberg como Silas

Aury Alby como Joab

Ashraf Barhom como Doeg

Sam Otto como Eshbaal

Davood Ghadami como Eliab

Alexander Uloom como Achish

Raresh DiMofte como Lahmi

Siir Tilif como Nitzevet

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “HOUSE OF DAVID”?

El rodaje de “House of David”, producida por The Wonder Project, un estudio dirigido por Erwin y Kelly Merryman Hoogstraten, en cooperación con Amazon MGM Studios, comenzó en Grecia en 2024.