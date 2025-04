Luego de lo que pasó con Rand (Josha Stradowski), Moraine (Rosamund Pike), Nynaeve (Zoë Robins) y el resto de personajes principales al final de la tercera temporada de “The Wheel of Time” (“La rueda del tiempo” en español), los fanáticos tienen dudas sobre el futuro de la serie de Amazon Prime Video basada en la saga de novelas escrita por Robert Jordan. ¿Habrá cuarta entrega? ¿Qué libro se adaptará en los nuevos episodios?

Aunque aún no se ha confirmado una cuarta temporada de la serie de fantasía épica creada por Rafe Judkins, el último capítulo de la anterior entrega dejó el camino preparado para una nueva tanda de episodios, donde Rand continúe su camino como Car’a’carn y se muestre lo que sucedió con Moraine tras su enfrentamiento con Lanfear.

Otro de los personajes a los que se debe dar seguimiento es Elaida (Shohreh Aghdashloo), quien logró engañar a Verin (Meera Syal) y a un grupo de sus seguidores para que abandonen la torre, lo que le permitió derrocar a Siuan Sanche (Sophie Okonedo) de la sede de la Amyrlin.

Rosamund Pike, Daniel Henney y Josha Stradowski deberían volver para una cuarta temporada de "The Wheel Of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

EL LIBRO QUE SE ADAPTARÍA EN LA TEMPORADA 4 DE “THE WHEEL OF TIME”

Debido a que la tercera entrega se basó principalmente en el cuarto libro de la saga de Robert Jordan, “The Shadow Rising”, la cuarta temporada de “The Wheel of Time” podría adoptar los eventos de la quinta y sexta novela: “The Fires of Heaven” y “Lord of Chaos”.

No obstante, hay un evento del tercer libro, “The Dragon Reborn”, que aún debe llevarse a la pantalla, y tras lo que sucedió con Perrin Aybara (Marcus Rutherford), es posible que se necesite saltar al libro 13 de la saga. Por lo tanto, la cuarta entrega podría ser una fusión de varias novelas.

El dragón renacido

Después de que Rand al’Thor confirmó que era el Car’a’carn de los Aiel en el final de la tercera temporada de “La Rueda del Tiempo”, debe completar su camino como el Dragón renacido reclamando Callandor, la espada de cristal, antes de la batalla final, tal como señalan las profecías conocidas como el Ciclo Karaethon.

Para conseguir la espada debe acudir a la Piedra de Tear, una fortaleza construida por las Aes Sedai con el Poder Único. Esta es la misión que se relata en la novela “The Dragon Reborn”. Pero esto solo sería una parte de la cuarta entrega, ya que Rand debería enfrentarse a nuevos enemigos y desafíos como en “Los Fuegos del Cielo”.

The Fires of Heaven

La mayor parte de la temporada 4 de “The Wheel of Time” probablemente se centrará en el libro “Los Fuegos del Cielo”, que sigue los sucesos en el Yermo de Aiel y llevará a Rand de vuelta a los Humedales, donde podría enfrentarse a Rahvin, el Renegado que actuaba bajo la apariencia de Lord Gaebril.

El quinto libro también se centra en las consecuencias de la Ruptura de la Torre Blanca y el caos en Tanchico. Se formará una facción de Aes Sedai rebeldes en oposición a Elaida, Moghedien, una de las Renegadas supervivientes seguirá teniendo un papel importante, debido a Nynaeve (Zoë Robins).

Aunque “Lord of Chaos” podría ser reservada para una quinta entrega, algunos de sus elementos podrían ser parte de la temporada 4. Por ejemplo, la persecución de Rand por parte del Ajah Rojo. Asimismo, la historia de Perrin podría adelantarse hasta “Torres de Medianoche”.