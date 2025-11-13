Ben Richards (Glen Powell), un obrero en la lista negra que vive en los barrios bajos de Co-Op City, tiene claro, así que acepta participar en un programa de juegos llamado “The Running Man”, en que la gente es perseguida por cazadores asesinos por todo el mundo para ganar dinero. ¿Cuándo se estrenará la película producida y dirigida por Edgar Wright (“Baby: El aprendiz del crimen”) a partir de un guion que escribió junto a Michael Bacall?

Se trata de una nueva versión de la película de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger y también está inspirada en la novela homónima de 1982 de Stephen King. Pero no es simplemente un remake, busca presentar una nueva interpretación de la cultura mediática contemporánea, que incluye reality show cada vez más extremos.

El reparto de “The Running Man” incluye a Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra, Jayme Lawson, Colman Domingo, Josh Brolin, Sean Hayes, David Zayas, Katy O’Brian, Karl Glusman, Simon Haines, Sandra Dickinson, George Carroll, Martin Herlihy y Sophie Simnett.

Glen Powell como Ben Richards y Josh Brolin como Dan Killian en la película de ciencia ficción, acción y suspenso "The Running Man" (Foto: Paramount Pictures)

SINOPSIS DE “THE RUNNING MAN”

De acuerdo con la sinopsis oficial, “The Running Man” narra “la historia de Ben Richards, un hombre pobre y segmentado, en un futuro distópico, donde la economía está en ruinas y el gobierno ha tomado una postura totalitaria para mantener cierta funcionalidad. Incluido en una lista negra de su oficio e incapaz de conseguir trabajo o dinero para ayudar a su hija Cathy, gravemente enferma, Richards recurre a Games Network, una estación televisiva operada por el gobierno, donde se transmite el popular show The Running Man, donde el publico admira, celebra y apuesta por los protagonistas, conocidos como Cazadores, para atrapar al concursante, en este caso Ben, quien ha sido declarado como enemigo del estado y recibe una ventaja de 12 horas para escapar de los asesinos enviados contra él, cuyo premio aumenta por cada hora que permanece por vida.”

FECHA DE ESTRENO DE “THE RUNNING MAN”

El estreno de “The Running Man” tuvo lugar en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres el 5 de noviembre de 2025. Llegó al Reino Unido el 12 de noviembre y llegará a Estados Unidos el 14 de noviembre por Paramount Pictures.

Fecha de estreno de “The Running Man” en Estados Unidos: 14 de noviembre de 2025

Fecha de estreno de “The Running Man” en México: 13 de noviembre de 2025

Fecha de estreno de “The Running Man” en Perú: 13 de noviembre de 2025

Fecha de estreno de “The Running Man” en Colombia: 13 de noviembre de 2025

Fecha de estreno de “The Running Man” en Argentina: 13 de noviembre de 2025

Fecha de estreno de “The Running Man” en Chile: 13 de noviembre de 2025

Fecha de estreno de “The Running Man” en Brasil: 20 de noviembre de 2025

TRÁILER DE “THE RUNNING MAN”

REPARTO DE “THE RUNNING MAN”

Glen Powell como Ben Richards

Josh Brolin como Dan Killian

Colman Domingo como Bobby “Bobby T” Thompson

William H. Macy como Molie Jernigan

Lee Pace como Evan McCone

Michael Cera como Elton Parrakis

Emilia Jones como Amelia Williams

Daniel Ezra como Bradley Throckmorton

Jayme Lawson como Sheila Richards

Sean Hayes

David Zayas como Richard Manuel

Katy O’Brian como Laughlin

Karl Glusman

Simon Haines

Sandra Dickinson como Victoria Parrakis

George Carroll como Agent Dugg

Martin Herlihy como Jansky

Sophie Simnett

Ben Richards (Glen Powell) está decidido a ganar para salvar a su amada hija en la película de ciencia ficción, acción y suspenso "The Running Man" (Foto: Paramount Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE RUNNING MAN”?

“The Running Man”, que cuenta con Simon Kinberg, Nira Park y Edgar Wright, tiene una duración aproximada de 133 minutos, es decir, 2 horas y 13 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE RUNNING MAN”?

El rodaje principal de “The Running Man”, producida por Paramount Pictures y Genre Films, comenzó en el Reino Unido el 4 de noviembre de 2024 y finalizó el 28 de marzo de 2025. Para grabar una secuencia de acción se utilizó el Estadio de Wembley.