Colin Farrell ha hecho una interpretación memorable de El Pingüino. Primero lo hizo en la película “The Batman” de Matt Reeves y, luego, en la serie “The Penguin” de HBO, la novedad de Max que, desde el primer episodio, busca ser la producción del año. La actuación de Farrell y la presentación de la decadente Gotham han sido celebradas por los seguidores de este universo ficcional.

Sin embargo, antes de Farrell, hubo otros actores que dieron vida a Oswald Cobblepot, no solo en el cine, sino que también en series de televisión y animaciones de antaño. Hacemos un repaso de las estrellas que interpretaron al villano icónico de Ciudad Gótica.

¿QUIÉNES FUERON LOS ACTORES QUE INTERPRETARON A EL PINGÜINO?

Dana Snyder

Dana Snyder se encargó de ser la voz del villano en dos oportunidades: “Justice League Action” y “Batman Unlimited: Animal Instincts”.

Dana Snyder como El Pingüino en una serie animada (Foto: Warner Bros.)

Tom Kenny

Tom Kenny, más recordado por ser la voz de Bob Esponja, ha interpretado a El Pingüino en diversas producciones animadas como “The Batman vs. Drácula”, “The Batman” y “Batman Ninja”.

Tom Kenny resaltó como un actor de voz de El Pingüino (Foto: Warner Bros.)

Lennie Weinrib

A finales de la década de los 70, el actor Lennie Weinrib se encargó de dar la voz a El Pingüino en la producción televisiva “The New Adventures of Batman”.

William Salyers

William Salyers dio vida al villano en “Batman vs. Two-Face”, “Batman: The Doom That Came to Gotham” y “Batman: Return of the Caped Crusaders”.

William Salyers fue la voz del villano durante varios años en la televisión animada (Foto: Warner Bros.)

Stephen Root

Stephen Root también le dio voz a El Pingüino entre 2008 y 2011 en “Batman: The Brave and the Bold”.

Steven Blum

De igual manera, Steven Blum fue el villano de Gotham en “Lego Batman: The Movie – DC Superheroes Unite” de 2013.

Wayne Knight

Por su parte, Wayne Knight fue el actor de voz de Oswald en la serie animada “Harley Quinn”.

Danny DeVito

Danny DeVito hizo una de las icónicas interpretaciones de El Pingüino en la película “Batman Returns” de 1992, una de las cintas más recordadas de la franquicia.

Danny DeVito es uno de los actores más recordados como El Pingüino (Foto: Warner Bros.)

Ted Knight

Décadas atrás, entre 1968 y 1968, Ted Knight se encargó de interpretar vocalmente a Oswald en la serie animada “The Adventures of Batman”.

Burgess Meredith

Mientras que, en los mismos años, Burgess Meredith dio vida al villano pero en otra producción titulada “Batman”, una popular serie para la televisión de esa época.

Paul Williams

Por su parte, el cantautor Paul Williams le dio su voz a El Pingüino para “Batman: The Animated Series”, entre 1992 y 1995, con Kevin Conroy como el héroe oscuro.





Robin Lord Taylor

En tanto, Robin Lord Taylor dio vida a El Pingüino en la serie “Gotham”, entre 2014 y 2019. Se trata de una versión más joven de Oswald Cobblepot.

Robin Lord Taylor como el joven Oswald Cobblepot en la serie "Gotham" (Foto: Warner Bros.)

Colin Farrell

Finalmente, Colin Farrell dejó una buena impresión al ser El Pingüino en la película “The Batman”. Tal fue su actuación que se hizo una serie del villano en Max, titulada “The Penguin”.

Colin Farrell como Oz en una escenade la serie “The Penguin” de HBO y Max (Foto: Warner Bros.)

¿CÓMO VER “THE PENGUIN”?

La serie “The Penguin” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Max. Para ver la producción de HBO, de manera online, el día del estreno de los episodios, debes contar con una suscripción vigente.