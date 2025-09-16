"The Morning Show” vuelve con una cuarta temporada. En los nuevos episodios de la serie de Apple TV+, la sala de redacción debe lidiar con una nueva responsabilidad y motivos ocultos tras la fusión UBA-NBN. ¿Cuándo se estrenará la nueva entrega del galardonado drama de éxito mundial protagonizado y producido por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston? ¿Quiénes regresan y quiénes se unen al elenco?

“Creo que las fusiones siempre son un desastre, ya sean personales o corporativas”, señaló la showrunner Charlotte Stoudt a Deadline. “Así que siempre es divertido experimentar con eso. Si esa historia es la historia real es una cuestión con la que lidiamos ahora mismo. Hay un montón de cosas de las que hablar. También intentamos reflejar el mundo… ¿cuántos streamers puede haber? Personas que pierden su trabajo, ese tipo de cosas. Así que también queremos reflejar lo que realmente está sucediendo en el mundo de los medios. A algunos les va muy bien, a otros no tanto. Es como el Viejo Oeste”.

Por supuesto, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon regresan como las protagonistas de la cuarta temporada de “The Morning Show”. Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook y Jon Hamm también retoman sus roles.

Billy Crudup vuelve a interpretar a Cory Ellison en la cuarta temporada de "The Morning Show" (Foto: Apple TV+)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 4 DE “THE MORNING SHOW”

La cuarta temporada de “The Morning Show” comenzará con un salto en el tiempo y se explorarán temas como las elecciones presidenciales y las tecnologías potencialmente engañosas como la IA.

“Creo que esos saltos temporales son geniales porque permiten revelaciones realmente sorprendentes al principio de la temporada”, indicó Stoudt a The Hollywood Reporter. “Es un poco como: ‘¿Cómo llegaron ahí? ¡Espera! ¿Qué está haciendo? ¡¿Esos dos están juntos?!’. Creo que, simplemente por la exquisitez de la historia, puedes divertirte mucho con este gran elenco”.

En conversación con Deadline, agregó: “Lo arruinamos todo el año pasado con la bomba más grande que pudimos construir. Así que tenemos que preguntarnos cómo va a volver la banda, y cómo será eso. Nos adentramos en el mundo de los DeepFakes, la IA y la desinformación en la niebla de guerra que estamos viendo ahora en Oriente Medio y demás. Estamos viendo en quién puedes confiar. ¿Y puedes confiar en lo que ves? ¿Puedes confiar en ti mismo? ¿Puedes confiar en tu medio de comunicación?”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “THE MORNING SHOW”?

La temporada 4 de “The Morning Show” se estrenará el miércoles 17 de septiembre de 2025 en Apple TV+. Cada semana se emitirá un nuevo episodio hasta el 19 de noviembre.

Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “THE MORNING SHOW”

REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “THE MORNING SHOW”

Jennifer Aniston como Alex Levy

Reese Witherspoon como Bradley Jackson

Billy Crudup como Cory Ellison

Mark Duplass como Chip Black

Karen Pittman como Mia Jordan

Nestor Carbonell como Yanko Flores

Greta Lee como Stella Bak

Jeremy Irons

Marion Cotillard como Celine Dumont

William Harper Jackson como Ben

Boyd Holbrook como Brodie

Aaron Pierre como Miles

Greta Lee retoma el rol de Stella Bak en la cuarta temporada de "The Morning Show" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “THE MORNING SHOW”?

La temporada 4 de “The Morning Show”, que también cuenta con Michael Ellenberg y Lindsey Springer son los productores ejecutivos, tiene diez episodios.