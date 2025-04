“The Last of Us” utiliza referencias y guiños al mundo que existió antes del apocalipsis desencadenado por el hongo Cordyceps. El último y más notorio se presenta en los primeros episodios de la segunda temporada del drama creado por Craig Mazin y Neil Druckmann. Se trata de un inesperado “cameo” Jennifer Aniston. ¿Cómo fue su aparición? ¿Cómo reaccionó la estrella de “Friends”?

Dicho Easter Egg se produce cuando Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced) recorren un edificio abandonado. Después de que el suelo se derrumba, Ellie encuentra entre los escombros una revista People, específicamente la del 2003 donde Jennifer Aniston es la figura principal de la portada.

¿CÓMO REACCIONÓ JENNIFER ANISTON A SU APARICIÓN EN “THE LAST OF US”?

El breve cameo de Jennifer Aniston en la segunda temporada de “The Last of Us” no solo fue una sorpresa para los fanáticos, también lo fue para la estrella de Hollywood quien no dudó en compartir una captura de la escena en sus redes sociales.

La historia de Instagram que Jennifer Aniston compartió sobre su aparición en la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: Jennifer Aniston/ Instagram)

La actriz de 56 años publicó en una historia de Instagram el momento en que Ellie sostiene la revista. “De todas las cosas para sobrevivir al apocalipsis”, fue la frase que utilizó para acompañar la imagen y expresar su sorpresa.

Anteriores referencias a la cultura pop en “The Last of Us”

Esta no es la primera vez que “The Last of Us” incluye referencias a la cultura popular anterior al apocalipsis. En la primera temporada, cuando Joel (Pedro Pascal) y Ellie llegan a Kansas City, pasan por delante de un cine y pueden ver parte de la cartelera del 2003.

Entre las películas que se distinguen están “Underworld”, protagonizada por Kate Beckinsale y Bill Nighy, y “Matchstick Men”, protagonizada por Nicolas Cage y Sam Rockwell.

Ellie (Bella Ramsey) encontró la revista en la que aparece Jennifer Aniston en la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

La temporada 2 de “The Last of Us” empezó el 13 de abril de 2025 en Max y cada semana se estrena un nuevo episodio. Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.