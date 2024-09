Karla Souza y Luis Gerardo Méndez vuelven a trabajar juntos después de once años de “Nosotros los Nobles”. Esta vez en “Technoboys”, comedia musical de Netflix que se centra en el regreso de una boyband que en los 90 encabezaban las listas de éxitos, sin embargo, lo perdieron todo debido a un bochornoso incidente con un productor y otra conocida cantante de pop. Pero ¿sabías que la actriz que participó en “How to Get Away with Murder” casi queda fuera de la primera película dirigida por Méndez (“Club de Cuervos”, “Narcos: México”)?

El largometraje escrito por Alexandro Aldrete y que también cuenta con las actuaciones de Joaquín Ferreira, Fernanda Castillo, Daniela Vega, Fernando Bonilla, Joaquín Ferreira, Luis Rodríguez, Ari Brickman, Vin Ramos, Mónica del Carmen y German Bracco promete llevar a los espectadores a un viaje nostálgico a los años 90.

En una entrevista con la Revista GQ, Karla Souza contó cómo fue volver a trabajar con Luis Gerardo Méndez y tenerlo como director. “No sentí una diferencia, como en la película Melena y Alan no juegan juntos tanto, no tenía que tener a Luis Gerardo como actor y a la vez dirigiéndome, que fue algo que agradecí porque, de alguna manera, estaba el enfocado a dirigirme y no a tener que él también a actuar, así que me tocó más tenerlo como director, y se le da increíblemente bien porque conoce muy bien el proceso actoral y creo que tiene un timing increíble en comedia y se pudo lucir con el gran elenco que tiene la película”.

Karla Souza asumió el rol de Melena, la reina del pop latino que cambiado mucho para no perder relevancia, en la película mexicana "Technoboys" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ KARLA SOUZA CASI QUEDA FUERA DE “TECHNOBOYS”?

En conversación con TVNotas, el director de “Technoboys”, que se estrenó el 5 de septiembre de 2024 en algunos cines mexicanos y llegó a Netflix el 11 de septiembre, reveló que poco antes de iniciar las grabaciones Karla Souza casi se comunicó con él para informarle de su embarazo.

“Dos semanas antes de empezar a filmar, Karla me llamó por teléfono, y me dijo: ‘Oye, Luis ¿podemos hablar?’ Yo quedé muy extrañado porque nunca me dice eso. Le pregunté que si todo estaba bien, y me respondió que necesitaba verme. Nos reunimos y me dijo: ‘Estoy embarazada de tres meses’”

Debido a que su personaje Melena es una cantante de los 90 que se convierte en reguetonera para no perder su lugar en el panorama musical, “debía perrear hasta el subsuelo, y cuando le tocara hacer esas escenas, iba a tener cinco meses de embarazo”. No obstante, decidieron que continuara en el proyecto.

“Karla es una rockstar, la actriz más profesional que conozco. Lo hizo de maravilla con su embarazo y teniendo que hacer estos movimientos”, explicó el actor mexicano de 42 años que también participó en “Cásese quien pueda”, “Belascoarán” y “¿Quién lo mató?”

Por su parte, Karla Souza, recordada por películas como “No se aceptan devoluciones” y “¿Qué culpa tiene el niño?”, dijo: ‘Sí, tenía cinco, seis meses de embarazo y eso hizo que fuera más especial para mí este proyecto”.

Karla Souza interpretó a Melena en la película musical "Technoboys", a pesar de su avanzado embarazo (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TECHNOBOYS”?

“Technoboys” está disponible en Netflix desde el 11 de septiembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.