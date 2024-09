El regreso de grupo musical que en los 90 fueron la banda más popular del momento y encabezaban las listas de éxitos es el eje central de “Technoboys”, película mexicana de Netflix. El mundo ya no es lo que era antes y ellos están totalmente perdidos, así que no será sencillo repetir su antiguos logros. A pesar de eso, el líder de la ‘boy band’ luchará por recuperar su trono en el despiadado mundo del pop, ya que cree que eso le ayudará a estar cerca del amor de su vida. ¿Se trata de una historia real?

La comedia musical dirigida por Gerardo Gatica y Luis Gerardo Méndez a partir de un guion de Alexandro Aldrete se estrenará el 11 de septiembre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja. Además, cuenta con un elenco conformado por Méndez, Karla Souza, Joaquín Ferreira, Fernanda Castillo, Daniela Vega, Fernando Bonilla, Joaquín Ferreira, Luis Rodríguez, Ari Brickman, Vin Ramos, Mónica del Carmen y German Bracco.

“Technoboys” promete llevar a los espectadores a un viaje nostálgico a los años 90. Asimismo, explora temas relacionados con la fama y el crecimiento personal. “Lo que la fama le hace a las personas y la importancia de reconstruirse, conocerse a uno mismo y buscar ayuda profesional, como la terapia”, comentó Méndez a la Revista GQ.

Luis Gerardo Méndez interpreta a Alan, el líder de la boyband "Technoboys", en la nueva película mexicana (Foto: Netflix)

“TECHNOBOYS”, ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “Technoboys”, producida por Gerardo Gatica y Pablo Zimbrón, no se basa en una historia de la vida real. No obstante, está inspirada en la industria musical de la década de los 90 en México, época en la que surgieron varios grupos juveniles, aunque ninguno con ese nombre.

En conversación con GQ, Luis Gerardo Méndez, quien también se desempeña como productor ejecutivo, señaló que su nueva película es una homenaje a la era dorada de las boybands. “Nos gastamos una buena parte del presupuesto en filmar videoclips que apenas salen en la película. Era crucial que las canciones sonaran como si fueran hits poperos reales”, contó. “Queríamos que la gente creyera que Technoboys era una banda real, por eso invertimos tanto en la calidad de las canciones y los videoclips”.

La diversidad y apropiación cultural también son temas que se tocan en la nueva comedia mexicana de Netflix, “todo envuelto en un brillante paquete de nostalgia por los noventas”, aseguró Méndez.

¿Cómo surgió la idea de “Technoboys”?

En la entrevista antes mencionada, Luis Gerardo Méndez, recordado por “Club de Cuervos”, “Narcos: México” y “Misterio a bordo”, reveló que la idea de “Technoboys” surgió en un momento inesperado.

“El guión de Technoboys me llegó en la pandemia. Era el primer proyecto de mi casa productora, Cine Vaquero, que fundé con mi socio Gerardo Gatica durante ese tiempo difícil”, recordó. “No me había reído tanto leyendo un guion desde que hice Nosotros los Nobles”.