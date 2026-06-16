Otra adaptación de la novela de Harlan Coben llega a Netflix. Se trata de “Te encontraré” (“I Will Find You” en su idioma original), que sigue a un padre inocente condenado a cadena perpetua por asesinar a su propio hijo y que recibe pruebas contundentes de que su hijo podría seguir vivo. Esto lo obliga a planear una fuga de prisión para descubrir la verdad. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal?
El drama policiaco del creador y productor ejecutivo Robert Hull (“Quantum Leap”, “Alcatraz”) tiene a Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia y Erin Richards como protagonistas. A ellos se suman actores como Jonathan Tucker, Madeleine Stowe, Clancy Brown, Logan Browning, Vas Saranga y Chi McBride.
“El reparto que hemos reunido es sencillamente fenomenal”, señaló Hull a Tudum. “Cualquiera de estos increíbles artistas sería un sueño por sí solo. El hecho de que hayamos logrado reunirlos a todos es una prueba del poder narrativo de Harlan y del increíble apoyo de todo el equipo de Netflix. Estoy deseando verlos dar vida a estos personajes”.
¿EN QUÉ SE BASA “I WILL FIND YOU”?
“Te encontraré” adapta la novela homónima de Harlan Coben de 2023. Se trata de la primera serie fruto de la colaboración de Coben con Netflix que se desarrolla en Estados Unidos. Las anteriores se han ambientado en países de toda Europa, como el Reino Unido, Francia y España.
“Netflix ha sido un socio creativo increíble en todo el mundo, y ahora podemos volver a casa y hacerlo aquí en Estados Unidos”, aseguró Coben a Tudum. “Tenemos un equipo de ensueño”.
SINOPSIS DE “TE ENCONTRARÉ”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “I Will Find You” narra la historia de “David Burroughs, un padre condenado injustamente a cadena perpetua por el asesinato de su hijo. Cuando recibe la noticia de que su hijo podría estar vivo, David se embarca en una búsqueda de la verdad que lo lleva fuera de prisión y a un mundo de engaño y desesperación.”
Por lo visto en el tráiler, una fotografía que demuestra que su hijo Matthew está vivo lo cambia todo para David. No solo decide escapar de prisión, también está dispuesto a todo para encontrar a su hijo y descubrir a los responsables de la tragedia que vivió. ¿Lo consigue?
¿CÓMO VER “TE ENCONTRARÉ”?
“I Will Find You” se estrenará el jueves 18 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la adaptación de otra novela de Harlan Coben solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
TRÁILER DE “I WILL FIND YOU”
REPARTO DE “TE ENCONTRARÉ”
- Sam Worthington como David Burroughs
- Britt Lower como Rachel Mills
- Milo Ventimiglia como Hayden
- Erin Richards como Cheryl Dreason
- Jonathan Tucker como Adam Mackenzie
- Madeleine Stowe como Gertrude Payne
- Clancy Brown como Nicky Fisher
- Logan Browning como Sarah Greer
- Vas Saranga como Agent Dev Chopra
- Chi McBride como Max Williams
- Hugh Thompson
- Peter Outerbridge
- Christopher Redman
- Eric Johnson
- Greg Bryk
- Kate Vernon
- Tara Rosling
- Darrin Baker
- Aaron Ashmore
- Nicola Correia-Damude
- Rachel Wilson
- Billy MacLellan
- Dan-e-o
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “I WILL FIND YOU”?
“Te encontraré”, que cuenta con Robert Hull, Harlan Coben, Bryan Wynbrandt, Steven Lilien y John Weber como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TE ENCONTRARÉ”?
El rodaje de “I Will Find You”, producida por las compañías Final Twist Productions, I Have an Idea Productions y Netflix Worldwide Productions, tuvo lugar en Kingston, Ontario y Toronto, Ontario, desde abril hasta agosto de 2025.