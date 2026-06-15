El autor Harlan Coben se hizo de una base enorme de seguidores en todo el mundo con una combinación infalible: secretos familiares bien ocultos, personajes mucho más complejos de lo que parecen y revelaciones capaces de cambiar por completo lo que el público creía entender. Así, en Netflix, esa mezcla ya se tradujo en varias adaptaciones, y ahora se suma la que muchos consideran su título más esperado: “I Will Find You” (en español: “Te encontraré”), el cual se estrena el jueves 18 de junio del 2026. Por lo tanto, si quieres identificar a los actores que le dan vida a cada uno de los protagonistas de la miniserie, esta nota de Gestión Mix reúne toda la información que necesitas.
Vale precisar que la ficción es la primera adaptación de las novelas de Coben que transcurre en territorio estadounidense, ya que sus anteriores proyectos se habían desarrollado en Reino Unido, Francia, España y otros escenarios europeos.
Ahora, la trama central sigue a David Burroughs, un padre que cumple cadena perpetua por el asesinato de su propio hijo.
Sin embargo, cuando recibe información que sugiere que el niño podría seguir con vida, el hombre huye de la prisión y se lanza a una búsqueda que lo arrastra hacia un mundo de engaños y conspiraciones.
Antes de continuar, mira el tráiler de “I Will Find You”:
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “I WILL FIND YOU”
1. Sam Worthington como David Burroughs
Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empezamos la lista con el protagonista: David Burroughs, el padre cuya injusta condena desata toda la historia.
Él está interpretado por Sam Worthington, reconocido por su trabajo previo en la saga “Avatar” y por la película “Lift”.
2. Britt Lower como Rachel Mills
Rachel Mills, por su parte, es la excuñada de David y la exreportera que descubre una evidencia capaz de cambiarlo todo.
La actriz que asume este rol es Britt Lower, la actriz ganadora del Emmy gracias a su protagónico en la serie “Severance” de Apple TV+.
3. Milo Ventimiglia como Hayden
Por otro lado, Hayden es el exnovio de Rachel y miembro de una influyente familia de Boston.
El artista que le da vida al personaje es Milo Ventimiglia, también integrante de los elencos de “This Is Us” y “Gilmore Girls”.
4. Erin Richards como Cheryl Dreason
Cheryl Dreason completa el grupo principal como la exesposa de David y cirujana pediátrica que intentó reconstruir su vida tras la pérdida de su hijo.
La estrella que la interpreta es Erin Richards, famosa por su desempeño en producciones como “The Crown” y “Gotham”.
Otros actores y personajes de “I Will Find You”:
- 5. Jonathan Tucker como Adam Mackenzie, el mejor amigo de David y sargento policial dispuesto a arriesgar su carrera para ayudarlo.
- 6. Madeleine Stowe como Gertrude Payne, una heredera que guarda un oscuro secreto.
- 7. Clancy Brown como Nicky Fisher, un mafioso semiretirado con una conexión personal a la familia Burroughs que amenaza con exponer lo que nadie quiere que salga a la luz.
- 8. Logan Browning como la agente del FBI Sarah Greer, parte del equipo de persecución de fugitivos en Boston.
- 9. Chi McBride como Max Williams, un legendario agente del FBI, cuya obsesión con el caso de David amenaza con costarle caro en el plano personal.
- 10. Vas Saranga como el agente Dev Chopra
- 11. Christopher Redman como Ted Wesson
- 12. Tara Rosling como Hilde Winslow
- 13. Darrin Baker como Jim Doherty
- 14. Rachel Wilson como Olivia Wesson
- 15. Saad Siddiqui como Dimitri
- 16. Tom Morton como el detective Daniel Müller
- 17. Hugh Thompson
- 18. Peter Outerbridge
- 19. Eric Johnson
- 20. Greg Bryk
- 21. Kate Vernon
- 22. Aaron Ashmore
- 23. Nicola Correia-Damude
- 24. Billy MacLellan
- 25. Dan-e-o