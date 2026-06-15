El autor Harlan Coben se hizo de una base enorme de seguidores en todo el mundo con una combinación infalible: secretos familiares bien ocultos, personajes mucho más complejos de lo que parecen y revelaciones capaces de cambiar por completo lo que el público creía entender. Así, en Netflix, esa mezcla ya se tradujo en varias adaptaciones, y ahora se suma la que muchos consideran su título más esperado: “I Will Find You” (en español: “Te encontraré”), el cual se estrena el jueves 18 de junio del 2026. Por lo tanto, si quieres identificar a los actores que le dan vida a cada uno de los protagonistas de la miniserie, esta nota de Gestión Mix reúne toda la información que necesitas.

Vale precisar que la ficción es la primera adaptación de las novelas de Coben que transcurre en territorio estadounidense, ya que sus anteriores proyectos se habían desarrollado en Reino Unido, Francia, España y otros escenarios europeos.

Ahora, la trama central sigue a David Burroughs, un padre que cumple cadena perpetua por el asesinato de su propio hijo.

Sin embargo, cuando recibe información que sugiere que el niño podría seguir con vida, el hombre huye de la prisión y se lanza a una búsqueda que lo arrastra hacia un mundo de engaños y conspiraciones.

Antes de continuar, mira el tráiler de “I Will Find You”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “I WILL FIND YOU”

1. Sam Worthington como David Burroughs

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empezamos la lista con el protagonista: David Burroughs, el padre cuya injusta condena desata toda la historia.

Él está interpretado por Sam Worthington, reconocido por su trabajo previo en la saga “Avatar” y por la película “Lift”.

Sam Worthington como David Burroughs en una escena de la serie "I Will Find You" (Foto: Netflix)

2. Britt Lower como Rachel Mills

Rachel Mills, por su parte, es la excuñada de David y la exreportera que descubre una evidencia capaz de cambiarlo todo.

La actriz que asume este rol es Britt Lower, la actriz ganadora del Emmy gracias a su protagónico en la serie “Severance” de Apple TV+.

Britt Lower como Rachel Mills en una escena de la serie "I Will Find You" (Foto: Netflix)

3. Milo Ventimiglia como Hayden

Por otro lado, Hayden es el exnovio de Rachel y miembro de una influyente familia de Boston.

El artista que le da vida al personaje es Milo Ventimiglia, también integrante de los elencos de “This Is Us” y “Gilmore Girls”.

Milo Ventimiglia como Hayden en una escena de la serie "I Will Find You" (Foto: Netflix)

4. Erin Richards como Cheryl Dreason

Cheryl Dreason completa el grupo principal como la exesposa de David y cirujana pediátrica que intentó reconstruir su vida tras la pérdida de su hijo.

La estrella que la interpreta es Erin Richards, famosa por su desempeño en producciones como “The Crown” y “Gotham”.

Erin Richards como Cheryl Dreason en una escena de la serie "I Will Find You" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “I Will Find You”:

5. Jonathan Tucker como Adam Mackenzie , el mejor amigo de David y sargento policial dispuesto a arriesgar su carrera para ayudarlo.

, el mejor amigo de David y sargento policial dispuesto a arriesgar su carrera para ayudarlo. 6. Madeleine Stowe como Gertrude Payne , una heredera que guarda un oscuro secreto.

, una heredera que guarda un oscuro secreto. 7. Clancy Brown como Nicky Fisher , un mafioso semiretirado con una conexión personal a la familia Burroughs que amenaza con exponer lo que nadie quiere que salga a la luz.

, un mafioso semiretirado con una conexión personal a la familia Burroughs que amenaza con exponer lo que nadie quiere que salga a la luz. 8. Logan Browning como la agente del FBI Sarah Greer , parte del equipo de persecución de fugitivos en Boston.

la agente del FBI , parte del equipo de persecución de fugitivos en Boston. 9. Chi McBride como Max Williams , un legendario agente del FBI, cuya obsesión con el caso de David amenaza con costarle caro en el plano personal.

, un legendario agente del FBI, cuya obsesión con el caso de David amenaza con costarle caro en el plano personal. 10. Vas Saranga como el agente Dev Chopra

como el agente Dev Chopra 11. Christopher Redman como Ted Wesson

como Ted Wesson 12. Tara Rosling como Hilde Winslow

como Hilde Winslow 13. Darrin Baker como Jim Doherty

como Jim Doherty 14. Rachel Wilson como Olivia Wesson

como Olivia Wesson 15. Saad Siddiqui como Dimitri

como Dimitri 16. Tom Morton como el detective Daniel Müller

como el detective Daniel Müller 17. Hugh Thompson

18. Peter Outerbridge

19. Eric Johnson

20. Greg Bryk

21. Kate Vernon

22. Aaron Ashmore

23. Nicola Correia-Damude

24. Billy MacLellan

25. Dan-e-o