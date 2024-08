Han pasado más de 15 años de aquel fatídico día, 4 de julio 2009, en el que Steve McNair fue hallado muerto en un condominio en el centro de Nasville. Junto a él estaba Sahel ‘Jenni’ Kazemi, una joven de 20 años con la que tenía una relación extramatrimonial; precisamente, fue esta mujer quien acabó con la vida del mariscal de campo de 36 años para posteriormente suicidarse. Según la policía, ella le disparó cuatro veces, dos en la cabeza, y luego se acostó a su lado para quitarse la vida de un balazo. Esta tragedia conmocionó a la comunidad de la National Football League (NFL), pero quienes quedaron profundamente afectados fueron todos los miembros de su familia, en especial su esposa Mechelle McNair, quien tuvo que lidiar con la pérdida junto a sus dos hijos, que en aquel entonces tenían 10 y 5 años. Debido al tiempo transcurrido, muchos se preguntan qué fue de la vida de su cónyuge. En esta nota, te lo contamos.

Cabe mencionar que ambos se conocieron en la Universidad Estatal de Alcorn en Mississippi. Ella estaba estudiando Medicina y en una clase de anatomía de primer año coincidió con el deportista, quien se enamoró de inmediato, aunque no fue correspondido, pues Mechelle tenía pareja, pero esto no fue impedimento para él, ya que insistió hasta captar su atención, algo que consiguió. Iniciaron un romance y en 1997 se casaron. Fruto de su matrimonio nacieron: Tyler y Trent.

Steve McNair, su esposa Mechelle y sus dos hijos (Foto: Netflix)

LA REACCIÓN DE MECHELLE MCNAIR A LA MUERTE DE SU ESPOSO STEVE MCNAIR

El momento que se dio a conocer el crimen, Mechelle McNair no podía creer lo que había ocurrido, pero cuando se convenció de todo, cayó al piso gritando, esto alarmó a sus dos pequeños, quienes quedaron muy consternados. Al ver el sufrimiento de sus niños, ella decidió reponerse y mostrarse fuerte, aunque por dentro estaba destrozada.

En una entrevista a ESPN, dijo que desconocía la existencia de la joven que fue hallada al lado de su esposo: “¿Sabía algo de otras personas y otras cosas? Sí. ¿Pero sabía algo de ella? No, no sabía nada (…). No puedo decir que no tuve mis momentos amargos (…), pero no voy a ir al infierno culpando a alguien o guardando odio y animosidad en mi corazón. No lo voy a hacer”. A pesar de las circunstancias de la muerte de McNair, ella tuvo palabras bonitas para él. “La muerte de Steve fue realmente trágica, pero lo recuerdo como el padre y esposo que era, el jugador que la gente respetaba y admiraba tanto, el hombre generoso que era”, señaló en otra entrevista a Titans Online.

Aunque la falta de un testamento dificultó las cosas, pues tuvo problemas legales con su suegra, ella se enfocó en la crianza de sus dos hijos, para esto contó con el apoyo de familiares, amigos y exjugadores de los Titans.

Cuando el equipo de Steve McNair derrotó a los Pittsburgh Steelers en tiempo extra en su juego de Playoffs de la AFC el 11 de enero de 2003 en Nashville, TN (Foto: AFP)

¿QUÉ FUE DE LA VIDA DE MECHELLE MCNAIR, LA ESPOSA DE STEVE MCNAIR?

A raíz de que han pasado más de 15 años desde la muerte de Steve McNair, muchos se preguntan qué pasó con su esposa Michelle. Pues bien, ella ha preferido mantener un perfil bajo y se centró en la crianza de Tyler y Trent. El mayor tiene amor por la danza; mientras que el segundo juega al baloncesto en la Palm Beach Atlantic University.

“Su padre les decía que si alguna vez querían hacer algo que no fuera deporte, que lo hicieran. Mucha gente los obliga a jugar al baloncesto o al fútbol porque son deportistas. No es divertido si hacen algo que no quieren hacer”, dijo Mechelle a The Tennessean.

En cuanto al aspecto profesional, ella se graduó como enfermera y busca desempeñarse como madre de acogida, pues le encanta cuidar a personas. Respecto a temas del corazón, le ha resultado difícil conocer a otros hombres, aunque ha salido con algunos, pues protege bastante su corazón.

La vez que Steve McNair trotaba durante la práctica del equipo en Georgia Tech el 27 de enero de 2000, en preparación para el Super Bowl XXXIV, en Atlanta, GA. Los Titans se enfrentarán a los St. Louis Rams en el Super Bowl en el Georgia Dome el 30 de enero (Foto: Robert Sullivan / AFP)