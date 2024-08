Steve “Air” McNair fue un ícono de la NFL, conocido por su destreza en el campo y su liderazgo inquebrantable. Durante su carrera, destacó como uno de los mariscales de campo más respetados, llevando a los Tennessee Titans y Baltimore Ravens a la gloria deportiva. Sin embargo, su vida, llena de éxitos profesionales, se vio truncada de manera inesperada el 4 de julio de 2009, cuando fue encontrado muerto en su apartamento en Nashville, Tennessee. Aunque pronto se estrenará en Netflix un documental titulado “Al descubierto: El asesinato de Air McNair” (“Untold: The Murder of Air McNair” en inglés), en este artículo te contaremos los hechos que rodearon este trágico caso.

La investigación del Departamento de Policia del Condado de Davidson en Nashville reveló que McNair había sido asesinado en un doble homicidio-suicidio, perpetrado por su amante, Sahel Kazemi. Esta tragedia no solo puso fin a la vida de un gran deportista, sino que también dejó una marca indeleble en sus seguidores y colegas.

En este artículo, exploraremos los eventos que llevaron a esta tragedia, así como el legado que Steve McNair dejó en el mundo del fútbol americano. Pero antes, no te pierdas el tráiler de “Al descubierto: El asesinato de Air McNair”.

¿QUIÉN ERA STEVE MCNAIR?

Steve McNair tuvo una carrera impresionante en la NFL, que abarcó desde su selección en el draft de 1995 hasta su retiro en 2008. Conocido por su habilidad para liderar a su equipo bajo presión, McNair llevó a los Tennessee Titans a un Super Bowl y fue tres veces seleccionado para el Pro Bowl. Su estilo de juego, caracterizado por su combinación de fuerza, precisión y movilidad, lo convirtió en un jugador único en su posición.

Durante su tiempo con los Baltimore Ravens, McNair continuó demostrando su valía, llevando al equipo a los playoffs y consolidándose como uno de los mariscales de campo más confiables de la liga. A lo largo de su carrera, McNair acumuló más de 31,000 yardas aéreas y 174 touchdowns, dejando una huella imborrable en la historia de la NFL.

EXPLICACIÓN DEL CASO

El 4 de julio de 2009, Steve McNair fue encontrado muerto en su apartamento en Nashville junto a su amante, Sahel Kazemi. La investigación inicial apuntaba a un doble homicidio, pero pronto se descubrió que Kazemi había sido la autora del crimen. Según los informes, Kazemi, quien estaba profundamente perturbada emocionalmente y enfrentaba problemas financieros, disparó a McNair antes de suicidarse.

Las circunstancias que rodearon la muerte de McNair fueron impactantes. Kazemi, de 20 años, había estado en una relación con McNair durante varios meses, pero estaba lidiando con un estrés considerable. La combinación de sus dificultades emocionales y financieras llevó a este trágico desenlace. El caso destacó la importancia de la salud mental y la necesidad de apoyo en situaciones de crisis personal.

¿SAHEL KAZEMI REALMENTE ASESINÓ A STEVE MCNAIR?

Uno de los principales motivos de duda fueron las inconsistencias en la escena del crimen. Aunque la policía determinó que Kazemi disparó cuatro veces a McNair antes de dispararse a sí misma, algunos observadores encontraron extraño que Kazemi, quien no tenía antecedentes de violencia o uso de armas, pudiera haber cometido un asesinato tan metódico. Además, la posición de los cuerpos y las pruebas forenses no convencieron a todos de que se tratara de un caso de homicidio-suicidio, ya que algunos detalles parecían no cuadrar del todo.

Además, algo que levantó sospechas fue que, Wayne Neeley, un amigo cercano de McNair, quien encontró los cuerpos, no llamó inmediatamente a la policía, sino que se puso en contacto con tres personas diferentes (empezando con otro amigo del deportista, Robert Gaddy).

Informe final del Departamento de Policía del Condado de Davidson de Nashville sobre el caso de Steve aclara que los oficiales creyeron en el testimonio de Wayne Neeley (Foto: MNPD)

Adicionalmente, en la billetera de McNair, tan solo encontraron US$2, lo que era extraño, pues personas cercanas al futbolista indican que nunca llevaba menos de US$ 2,000 en un fajo. Por ello, muchos especulan que pudo haber sido un robo encubierto como un crimen de pasión y que el verdadero asesino está suelto.