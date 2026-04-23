“Si los deseos mataran” (“If Wishes Could Kill” en inglés y “Girigo” en su idioma original), la nueva serie coreana de Netflix, sigue a un grupo de cinco amigos de la preparatoria Seorin que utilizan una app que promete cumplir sus deseos sin imaginar que luego de que su petición sea concedida, iniciará una cuenta regresiva hacia tu muerte. Tras comprender lo que están lidiando, buscarán la forma de detener a la entidad siniestra detrás de todo. ¿Lo lograrán? ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

En la serie de terror para jóvenes adultos dirigida por Park Youn-seo (“Kingdom Season” y “Moving”) a partir del guion de Park Joong-seop prima el suspenso, elementos ocultistas y el temor a una cuenta regresiva inevitable. Además, se centra en la amistad, el crecimiento personal y los lazos emocionales.

“Si los deseos mataran” cuenta con un elenco principal conformado por Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok y Lee Hyo-je. A ellos se suman Jeon So-nee, Roh Jae-won, Kim Si-a y Park Soo-oh.

Jeon So-young, Kang Mi-na, Baek Sun-ho, Hyun Woo-seok y Lee Hyo-je son los protagonista de la serie coreana "Si los deseos mataran" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “SI LOS DESEOS MATARAN”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “ambientada en el instituto Seorin, ‘If Wishes Could Kill’ narra la historia de cinco amigos: Yoo Se-ah (Jeon So-young), Lim Na-ri (Kang Mi-na), Kim Geon-woo (Baek Sun-ho), Kang Ha-joon (Hyun Woo-seok) y Choi Hyeong-wook (Lee Hyo-je), cuyos días ordinarios se ven trastocados cuando sus deseos comienzan a hacerse realidad en circunstancias aterradoras.”

En el avance, Hyeong-wook presenta a Girigo a sus amigos y revela que fue gracias a ese aplicativo consiguió aprobar un examen con una excelente calificación. El grupo queda muy intrigado y sorprendido por el suceso, pero eso se transforma en horror cuando Hyeong-wook muere en extrañas circunstancias.

¿CÓMO VER “SI LOS DESEOS MATARAN”?

“Si los deseos mataran” se estrenará el viernes 24 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “IF WISHES COULD KILL”

REPARTO DE “SI LOS DESEOS MATARAN”

Jeon So-young como Yoo Se-ah

Kang Mi-na como Lim Na-ri

Baek Sun-ho como Kim Geon-woo

Hyun Woo-seok como Kang Ha-joon

Lee Hyo-je como Choi Hyeon-wook

Jeon So-nee como Haetsal

Roh Jae-won como Bangwool

Kim Si-a

Park Soo-oh

Choi Hyeon-wook (Lee Hyo-je) le muestra la app que cumplió su deseo en una escena de la serie coreana "Si los deseos mataran" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “IF WISHES COULD KILL”?

La primera temporada de “Si los deseos mataran”, producida por las compañías CJ ENM Studios y Kairos Makers, tiene ocho episodios.