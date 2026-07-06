El mundo de “La primera vez” sigue abierto incluso después de que la serie colombiana de Netflix cerrara su historia en la cuarta temporada. Y es que uno de sus personajes más queridos, Martín Salcedo, quedó con terreno por explorar y esa posibilidad se materializa ahora en “Salcedo, cuero y boogaloo” (en inglés: “Salcedo, Leather and Boogaloo”), una microserie de capítulos breves que apuesta por un registro más adulto, más arriesgado y con la salsa marcando el pulso de cada episodio. Así, si te quedaste con la duda sobre quiénes son los nuevos rostros que acompañan al protagonista en esta producción, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo llega a Netflix el miércoles 8 de julio del 2026 y está clasificado para mayores de 16 años.

De esta manera, la ficción transporta a los seguidores de “La primera vez” a un mundo más intenso, atrevido y trepidante, donde la salsa, los secretos y las tentaciones marcan el ritmo de la noche.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Salcedo, cuero y boogaloo”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SALCEDO, CUERO Y BOOGALOO”

1. Sergio Palau como Martín Salcedo

Para saber quién es quién en la serie colombiana de Netflix, la lista empieza con el protagonista: Martín Salcedo, el popular personaje de “La primera vez”.

El actor que lo interpreta es Sergio Palau, a quien también hemos visto en “El método” y “El pueblo”.

Sergio Palau como Martín Salcedo en una escena de la serie colombiana "Salcedo, cuero y boogaloo" (Foto: Netflix)

2. Paola González como Verónica Pinilla

Verónica Pinilla, por su parte, es una de las personas que empujan a Salcedo hacia un ambiente más peligroso de fiestas y tentaciones.

La actriz que asume este rol es Paola González, reconocida por su trabajo previo en “La bella y las bestias”, “Bumpin Uglies” y “María La Caprichosa”.

Paola González como Verónica Pinilla en una escena de la serie colombiana "Salcedo, cuero y boogaloo" (Foto: Netflix)

3. Laura Taylor como Daniela

Daniela es otro de los personajes principales en esta serie spin-off de Netflix.

La artista que la interpreta es Laura Taylor, también integrante de los elencos de “Arelys, canto para no llorar”, “Nuevo rico, nuevo pobre” y “Cien años de soledad”.

Laura Taylor como Daniela en una escena de la serie colombiana "Salcedo, cuero y boogaloo" (Foto: Netflix)

4. Ramiro Meneses como “Quiebra Canto”

Al igual que Verónica, “Quiebra Canto” es una figura que acerca a Salcedo a las drogas, a la bebida y al peligro.

La estrella que se pone en la piel del personaje es Ramiro Meneses, famoso por títulos como “Rodrigo D. No Futuro”, “Cuando quiero llorar no lloro” y “Café con aroma de mujer”.

Paola González como Verónica Pinilla y Ramiro Meneses como "Quiebra Canto" en una escena de la serie colombiana "Salcedo, cuero y boogaloo" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Salcedo, cuero y boogaloo”:

5. Sara Pinzón como Luisa Salcedo

como Luisa Salcedo 6. Ramiro Meneses como Ismael “El Chivo”

como Ismael “El Chivo” 7. Jaisson Jeack como Paolo

como Paolo 8. Carlos Mariño como Ganso

como Ganso 9. Julian Zuluaga como Angelito

como Angelito 10. David Moncada como Mauro

como Mauro 11. Juan José Lopez como Henry

como Henry 12. Vince Balanta como Octavio

como Octavio 13. Daniel Gomez como Frank

como Frank 14. Jornel Ariza como Flaco Solorzano

como Flaco Solorzano 15. Fernando Barinas como Willie