El mundo de “La primera vez” sigue abierto incluso después de que la serie colombiana de Netflix cerrara su historia en la cuarta temporada. Y es que uno de sus personajes más queridos, Martín Salcedo, quedó con terreno por explorar y esa posibilidad se materializa ahora en “Salcedo, cuero y boogaloo” (en inglés: “Salcedo, Leather and Boogaloo”), una microserie de capítulos breves que apuesta por un registro más adulto, más arriesgado y con la salsa marcando el pulso de cada episodio. Así, si te quedaste con la duda sobre quiénes son los nuevos rostros que acompañan al protagonista en esta producción, esta nota de Gestión Mix es para ti.
Vale precisar que el show televisivo llega a Netflix el miércoles 8 de julio del 2026 y está clasificado para mayores de 16 años.
De esta manera, la ficción transporta a los seguidores de “La primera vez” a un mundo más intenso, atrevido y trepidante, donde la salsa, los secretos y las tentaciones marcan el ritmo de la noche.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Salcedo, cuero y boogaloo”:
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SALCEDO, CUERO Y BOOGALOO”
1. Sergio Palau como Martín Salcedo
Para saber quién es quién en la serie colombiana de Netflix, la lista empieza con el protagonista: Martín Salcedo, el popular personaje de “La primera vez”.
El actor que lo interpreta es Sergio Palau, a quien también hemos visto en “El método” y “El pueblo”.
2. Paola González como Verónica Pinilla
Verónica Pinilla, por su parte, es una de las personas que empujan a Salcedo hacia un ambiente más peligroso de fiestas y tentaciones.
La actriz que asume este rol es Paola González, reconocida por su trabajo previo en “La bella y las bestias”, “Bumpin Uglies” y “María La Caprichosa”.
3. Laura Taylor como Daniela
Daniela es otro de los personajes principales en esta serie spin-off de Netflix.
La artista que la interpreta es Laura Taylor, también integrante de los elencos de “Arelys, canto para no llorar”, “Nuevo rico, nuevo pobre” y “Cien años de soledad”.
4. Ramiro Meneses como “Quiebra Canto”
Al igual que Verónica, “Quiebra Canto” es una figura que acerca a Salcedo a las drogas, a la bebida y al peligro.
La estrella que se pone en la piel del personaje es Ramiro Meneses, famoso por títulos como “Rodrigo D. No Futuro”, “Cuando quiero llorar no lloro” y “Café con aroma de mujer”.
Otros actores y personajes de “Salcedo, cuero y boogaloo”:
- 5. Sara Pinzón como Luisa Salcedo
- 6. Ramiro Meneses como Ismael “El Chivo”
- 7. Jaisson Jeack como Paolo
- 8. Carlos Mariño como Ganso
- 9. Julian Zuluaga como Angelito
- 10. David Moncada como Mauro
- 11. Juan José Lopez como Henry
- 12. Vince Balanta como Octavio
- 13. Daniel Gomez como Frank
- 14. Jornel Ariza como Flaco Solorzano
- 15. Fernando Barinas como Willie