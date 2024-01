Rodrigo Prieto es un cinefotógrafo mexicano que ha sido nominado al Premio Oscar a Mejor Fotografía por su trabajo en “Killer of the Flower Moon”, película de Martin Scorsese sobre una conspiración dentro del pueblo osage en Estados Unidos.

Prieto compite con Hoyte Van Hoytema (“Oppenheimer”), Edward Lachamn (“El Conde”), Robbie Ryan (“Poor Things”) y Mathew Libatique (“Maestro”). Sin embargo, no es la primera vez que lo nominan. Conoce más de su trayectoria y biografía.

1. DATOS PERSONALES DE RODRIGO PRIETO

Nombre artístico: Rodrigo Prieto

Nombre completo: Rodrigo Prieto

Cumpleaños: 23 de noviembre

Año de nacimiento: 1965

Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Nacionalidad: mexicano

Edad: 58 años

Instagram: @rpstam

2. ¿QUIÉN ES RODRIGO PRIETO?

Rodrigo Prieto es un cinefotógrafo mexicano con una amplia y exitosa carrera en la industria cinematográfica. El director de fotografía ha sido nominado al Óscar, los BAFTA y ha ganado en cinco oportunidades el Premio Ariel.

El artista mexicano posa con su esposa Mónica Prieto en la gala de los Oscars 2020 (Foto: AFP)

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ?

Prieto estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde especializó sus habilidades como fotógrafo y director de fotografía para cine.

4. SUS MEJORES TRABAJOS

“Killer of the Flower Moon”

“Barbie”

“El irlandés”

“Agua para elefantes”

“Babel”

“21 gramos”

“Amores perros”

“Argo”

“The Wolf of Wall Street”

“Silence”

5. SU SALTO A LA FAMA

Rodrigo Prieto ganó mayor reconocimiento internacional cuando recibió un Premio Ariel por la película “Amores perros” de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, una de las producciones que triunfó en el extranjero.

6. SUS NOMINACIONES Y PREMIOOS

La nominación al Oscar a Mejor fotografía por “Killer of the Flower Moon” de Martin Scorsese no es la primera de la carrera de Rodrigo Prieto. Ya compitió en esa categoría por “Brokeback Mountain” “Silence” y “El Irlandés.

También fue nominado a los Premios BAFTA por “Babel”. Además, ganó el Premio Osella a la mejor fotografía, en el Festival Internacional de Venecia en 2008, por “Deseo, peligro” y el Premio Ariel por “Sobrenatural”, “Fibra óptica”, “Un embrujo”, “Biutiful” y “Amores perros”.

El fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto posando para las cámaras en la gala de la ceremonia de entrega de los Oscars 2020 (Foto: AFP)

7. ¿TIENE REDES SOCIALES?

Sí, Rodrigo Prieto tiene una cuenta oficial en Instagram con 111 mil seguidores. El fotógrafo mexicano suele publicar imágenes de su trabajo en el cine, así como instantáneas en las que luce su habilidad con la cámara.