La lista de nominados a los premios Óscar 2024 fue anunciada el martes 23 de enero, para alegría de todos los que celebran la fiesta más importante del cine estadounidense. Así, más de uno está interesado en conocer cómo y dónde ver las producciones que compiten en la 96.ª edición de la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por ello, presta atención a esta nota.

Vale precisar que las cintas con más nominaciones en esta edición fueron: “Oppenheimer” (13), “Poor Things” (11), “Killers of the Flower Moon” (10) y “Barbie” (8), consolidando su liderazgo en la temporada de premios 2024.

Por otro lado, producciones como “Maestro”, “American Fiction”, “Anatomy of a Fall” y “The Holdovers” también compiten en importantes categorías. Ahora sí... ¡vamos con el listado!

¿COMO VER LAS PELÍCULAS NOMINADAS A LOS PREMIOS ÓSCAR 2024?

1. “Oppenheimer” - 13 nominaciones

La aclamada obra de Christopher Nolan consiguió 13 nominaciones en total, incluidas las ternas de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor (Cillian Murphy), Mejor Actriz de Reparto (Emily Blunt) y Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.).

¿De qué trata? Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

¿Dónde verla? Disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play. Llega a Peacock (Estados Unidos) el 16 de febrero del 2024.

2. “Poor Things” - 11 nominaciones

“Poor Things” se consolida como una de las grandes favoritas de la temporada gracias a sus 11 nominaciones, incluidas las categorías Mejor Película, Mejor Dirección (Yorgos Lanthimos), Mejor Actriz (Emma Stone) y Mejor Actor de Reparto (Mark Ruffalo).

¿De qué trata? Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Hambrienta de la mundanidad que le falta, ella se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

¿Dónde verla? Llega a los cines de México y varios países de Latinoamérica el 25 de enero del 2024.

3. “Killers of the Flower Moon” - 10 nominaciones

La película de Martin Scorsese alcanza el tercer lugar de la lista con 10 nominaciones en la ceremonia. Pese a la exclusión de Leonardo DiCaprio como Mejor Actor, la cinta compite en las ternas de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Lily Gladstone) y Mejor Actor de Reparto (Robert De Niro).

¿De qué trata? Miembros de la tribu Osage de los Estados Unidos son asesinados bajo misteriosas circunstancias en la década de 1920, provocando una importante investigación por el FBI involucrando a J. Edgar Hoover.

¿Dónde verla? Disponible en Apple TV+.

4. “Barbie” - 8 nominaciones

El éxito taquillero de Greta Gerwig logró arrasar en las nominaciones de las categorías técnicas, además de las ternas de Mejor Película, Mejor Actor de Reparto (Ryan Gosling) y Mejor Guion Adaptado.

¿De qué trata? Barbie vive en Barbieland donde todo es ideal y lleno de música y color. Un buen día decide conocer el mundo real. Cuando el CEO de Mattel se entera, tratará de evitarlo a toda costa y devolver a la muñeca a una caja.

¿Dónde verla? Disponible en HBO Max.

5. “Maestro” - 7 nominaciones

Dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, “Maestro” destaca en las categorías Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz (Carey Mulligan) y Mejor Guion Original.

¿De qué trata? Un retrato del singular carisma de Leonard Bernstein y de su pasión por la música a medida que ascendía a la fama como el primer director de orquesta nativo de Estados Unidos de renombre mundial, todo ello tras su ambición de componer tanto obras sinfónicas como populares para Broadway.

¿Dónde verla? Disponible en Netflix.

6. “American Fiction” - 5 nominaciones

La ópera prima de Cord Jefferson compite en ternas como Mejor Película, Mejor Actor (Jeffrey Wright), Mejor Actor de Reparto (Sterling K. Brown) y Mejor Guion Adaptado.

¿De qué trata? La carrera de escritor de Thelonious “Monk” Ellison se ha estancado porque su obra no se considera “suficientemente negra”. Entonces, Monk, escritor y profesor de inglés, escribe una novela satírica bajo seudónimo con la que pretende denunciar las hipocresías del mundo editorial. El éxito inmediato del libro le obliga a profundizar en su supuesta identidad y pone en tela de juicio sus estrechas concepciones del mundo.

¿Dónde verla? Aún en cines de Estados Unidos.