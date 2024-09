“Rez Ball” es una película de Netflix que sigue a un equipo de baloncesto de secundaria con una rica herencia indígena y que se enfrenta a su mayor desafío: seguir luchando por el campeonato estatal, a pesar de perder a su jugador estrella. Pero, ¿en qué se basa este drama deportivo dirigido por Sydney Freeland, quien coescribió el guion con Sterlin Harjo? ¿Se trata de una historia de la vida real?

El largometraje basado en la novela deportiva de no ficción “Canyon Dreams: A Basketball Season on the Navajo Reservation” del periodista de The New York Times Michael Powell se estrena el 27 de septiembre de 2024 y cuenta con un elenco principal conformado por Jessica Matten, Julia Jones, Amber Midthunder y Kiowa Gordon.

Freeland contó a Tudum que es una “gran fanática del baloncesto”, que “le encanta jugar” y que compitió en la escuela secundaria. Por lo tanto, ella y Harjo, quienes también son indígenas, se inspiraron en sus propias experiencias de crecimiento y de ser parte del juego para contar esta película “de adentro hacia afuera”.

Jessica Matten asume el rol de la entreadora Heather Hobbs en el drama deportivo "Rez Ball" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA HISTORIA REAL DETRÁS DE “REZ BALL”?

A pesar de que el libro Michael Powell y los artículos del New York Times sentaron sus bases para “Rez Ball”, Sydney Freeland y Sterlin Harjo se encargaron de darle realismo a esta película que se grabó en la Nación Navajo, con el permiso y el apoyo de las naciones tribales soberanas locales.

“Para nosotros”, dijo Freeland a Netflix, “esta película es una invitación a ver una faceta de Estados Unidos, una comunidad, con la que [todos] quizás no estén familiarizados. Pero para mí, para estos chicos, para el elenco, para el equipo, esto es algo que hemos vivido y respirado toda nuestra vida”.

“Hemos hecho todo lo posible para intentar capturar esa experiencia en la pantalla, en cámara, y queremos compartirla con la gente”, agregó. “Esperamos que la gente vea la película y salga sintiendo que no sabía que esto existía. Y con suerte, podemos ampliar los horizontes de la gente un poco más”.

Mientras la novela de Powell se centra en los Chinle High School Wildcats en Chinle, Arizona, “Rez Ball” se enfoca en los Chuska Warriors en Chuska, donde el jugador estrella es Nataanii Jackson (Kusem Goodwind), quien tras perder a su madre y hermana en un accidente automovilístico, se quita la vida. Este evento trágico, convierte a su mejor amigo Jimmy Holiday (Kauchani Bratt) en el centro de atención.

La entrenadora de “Rez Ball”

En el libro de Powell, el entrenador es Raúl Mendoza y es descrito como “una fuerza de entrenamiento de cuatro décadas en la reserva navajo, casado con una mujer navajo pero no navajo, respetado aunque tal vez no amado”. Pero los creadores de “Rez Ball” optaron por algo distinto al “salvador blanco”.

Por lo tanto, la entrenadora de los Warriors es Heather Hobbs (Jessica Matten), quien ha regresado a casa luego de una temporada jugando baloncesto profesional. Este personaje también es una forma de honrar una próspera tradición del baile de rez femenino. “Los equipos femeninos en las reservas han tenido tradicionalmente mucho más éxito que los equipos masculinos”, explicó Freeland a Time.

Además, el apellido de Heather es un homenaje a Gwen Hobbs, una jugadora nativa que fue incluida en el salón de la fama de la Universidad de Nevada, Las Vegas.