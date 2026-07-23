“Ransom Canyon” (“Nueva vida en Ransom Canyon” en español) regresa con una segunda temporada que se ambienta seis meses después de que Quinn (Minka Kelly), una pianista de conciertos, dejara su ciudad natal para perseguir sus sueños. Desde su partida, el estoico ranchero Staten Kirkland (Josh Duhamel) ha estado lidiando con su ausencia e intentando recuperar su puesto de administrador en el rancho Double K. Cuando se entera del regreso de su amada, intenta recuperarla, pero no será nada sencillo. ¿Qué pasará con esta pareja y con el resto de personajes de la serie de Netflix desarrollada por Abril Blair?

“La primera temporada trataba sobre la lucha contra fuerzas externas que amenazaban nuestro estilo de vida. La segunda temporada se centra en la comunidad, la reconstrucción tras lo sucedido y la unión. Sin duda, hay una sensación de ligereza y esperanza”, explicó la Blair a Tudum.

Minka Kelly, Josh Duhamel, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Casey W. Johnson, Jack Schumacher, Brett Cullen, Tatanka Means, Marianly Tejada, Philip Winchester, Justin Johnson Cortez, Kenneth Miller y Lauren Glazier retoma sus roles habituales en la segunda temporada del western romántico “Ransom Canyon”.

Minka Kelly interpreta a Quinn O’Grady y Ben Robson interpreta a Oliver en la segunda temporada del western moderno "Ransom Canyon" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “RANSOM CANYON”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la segunda temporada de “Ransom Canyon”, “empieza seis meses después de la primera, con el ranchero Staten Kirkland (Josh Duhamel) luchando por recuperar su legado después de perder el puesto de administrador del rancho de su familia, mientras la música Quinn O’Grady (Minka Kelly) debe decidir si su corazón le pertenece al pueblito que alguna vez quiso dejar atrás o al vértigo de la ciudad de Nueva York. ¿Staten y Quinn serán amantes desventurados por siempre, o su destino es estar juntos? En Ransom Canyon, el amor es abrupto y complicado, pero siempre vale la pena.”

Por lo visto en el tráiler, tras pasar unos meses en Nueva York persiguiendo su carrera como pianista de conciertos, Quinn O’Grady decide volver al pueblo, pero no llega sola, lo que cambia los planes de Staten, quien sigue pensando en ella a pesar de que tampoco ha estado completamente solo durante su ausencia.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “RANSOM CANYON”?

La segunda temporada de “Ransom Canyon” está disponible en Netflix a partir del 23 de julio de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del western romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “RANSOM CANYON”

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “RANSOM CANYON”

Minka Kelly como Quinn O’Grady

Josh Duhamel como Staten Kirkland

Lizzy Greene como Lauren Brigman

Garrett Wareing como Lucas Russell

Casey W. Johnson como Kit Russell

Jack Schumacher como Yancy Grey

Brett Cullen como Sam Kirkland

Tatanka Means como Jake Longbow

Marianly Tejada como Ellie Estevez

Philip Winchester como Sheriff Dan Brigman

Justin Johnson Cortez como Kai

Kenneth Miller como Freddie

Lauren Glazier como Angie O’Grady

Patricia Clarkson como Claire

Ben Robson como Oliver

Heidi Grace Engerman como Sidney

Steve Howey como Levi

Thomas Rhett

Jordan Davis

Ellie (Marianly Tejada), Yancy Grey (Jack Schumacher) y Sidney (Heidi Grace Engerman) en una escena de la segunda temporada del western moderno "Ransom Canyon" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “RANSOM CANYON”?

La segunda temporada de “Ransom Canyon” tiene ocho episodios, dos capítulos menos que la primera entrega.