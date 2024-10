Lo que pasó antes, durante y después de la trágica noche de aquel 20 de agosto de 1989, en el que dos hermanos acabaron con la vida de sus padres se muestra en los nueve episodios de “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez” (“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, en inglés). Si bien, la serie presenta detalles de lo que ocurrió ese día, desde los abusos de sus progenitores, cómo los asesinaron y armaron su cuartada hasta ir a prisión, ahora se viene analizando la realización de uno o dos capítulos más. ¿Por qué se podría ampliar? En los siguientes párrafos, la respuesta.

Como se sabe, ambos cumplen dos cadenas perpetuas sin libertad condicional tras ser declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Ellos están en el centro correccional Richard J. Donovan, de San Diego, prisión en la que se reencontraron después de más de 20 años de haber estado separados, pues fueron enviados a cáceles diferentes el 10 de septiembre de 1996, después del veredicto.

Erik Menéndez (centro), su hermano Lyle (izquierda) y Leslie Abramson (derecha) aparecen en la foto el 12 de agosto de 1991 en Beverly Hills (Foto: Mike Nelson / AFP)

¿POR QUÉ “MONSTRUOS: LA HISTORIA DE LYLE Y ERIK MENEDEZ” TENDRÍA UNO O DOS EPISODIOS MÁS EN NETFLIX?

Tomando en cuenta que la serie narró los sucesos que ocurrieron hasta el día que Lyle y Erik Menendez fueron llevados a prisiones diferentes, Ryan Murphy tendría en mente grabar uno o dos episodios más para Netflix si es que las cosas en la vida real dan un giro para ambos. ¿La razón? Luego de que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, confirmó que los fiscales están revisando nueva evidencia en el caso de los hermanos, quienes podrían salir de prisión, el creador ya está pensando en convocar a los protagonistas Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch para seguir la historia.

“Creo que lo que me interesaría hacer, si Nicholas y Cooper estuvieran de acuerdo en hacerlo, es quizás uno o dos episodios que continúen la historia (…). Creo en la justicia, pero no creo en ser parte de esa máquina, ese no es mi trabajo. Mi trabajo como artista era contar una perspectiva en una historia en particular. Siento que lo he hecho, pero les deseo lo mejor (…). Creo que pueden salir de prisión para Navidad. Realmente lo creo”, dijo Murphy en entrevista con Variety.

Cabe señalar que tras lo señalado por Gascón, Kim Kardashian publicó un ensayo exigiendo la libertad de ambos. Ella y el actor que interpretó a Erik visitaron a los hermanos en prisión en septiembre de este 2024.

Recordemos que en el segundo juicio a Lyle y Erik Menendez, en 1993, su defensa argumentó que los dos mataron a sus padres José y Mary Louise “Kitty” Menéndez en defensa propia, pues temían por sus vidas tras haber sufrido todo tipo de abusos desde que eran unos niños.