Miles de franceses se manifestaron en las calles de París en la víspera para exigir la cancelación de la reforma de pensiones, promovida por el gobierno de Emmanuel Macron, que propone un cambio en la edad máxima de jubilación de 62 a 64 años.

Las movilizaciones se dieron en medio de la incertidumbre de los franceses ante la medida oficialista que espera el visto bueno del Consejo Constitucional de Francia, mientras que los disturbios contra la reforma dieron lugar a 457 detenciones por parte de la policía francesa, entre los que hubo 441 agentes del orden heridos.

Ante las protestas y actos de violencia que tuvieron lugar en el centro de París, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, acusó a la extrema izquierda como la responsable de los actos. “Quieren atacar la República y hay que dar un mensaje de condena”, dijo.

Insistió en la defensa de la acción de los 12,000 policías y gendarmes movilizados ayer, que “protegieron a los manifestantes” convocados por los sindicatos en más de 300 desfiles por todo el país.

¿Por qué protestan los franceses?

Esta medida que ha despertado la rabia en el pueblo francés, provocó una creciente tensión social y política, contra el gobierno de Emmanuel Macron luego de ser aprobada bajo una disposición constitucional, que le da facultad de saltarse el voto legislativo.

Dentro de los cambios que realizaría esta reforma se encuentran retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 para el 2030, y adelantar para 2027 la exigencia de cotizar 43 años (actualmente son 42) para cobrar la pensión completa.

Como no se hizo esperar, la reforma despertó el rechazo de la población en un 70% sobre esta medida, por lo cual de enero a febrero del 2023 se realizaron cinco manifestaciones pacíficas multitudinarias. No obstante, el gobierno no las tomó en cuenta y siguió con el trámite de la reforma. Fue ahí que los sindicatos decidieron intensificar sus acciones y bloquearon sectores claves, como la energía y el transporte.

Los servicios de información de la policía alertaron de la fuerte participación ciudadana en la última jornada de protesta, con 300 manifestaciones convocadas por todo el país, incluyendo entre 600,000 y 800,000 personas, con la presencia de grupos radicales y chalecos amarillos, en particular en París.

Para lo cual, la policía desplegó 12,000 agentes por todo el país, de los cuales 5,000 fueron destinados a la capital.

El líder del sindicato, CFDT, Laurent Berger , dijo que “un 94% de los trabajadores activos rechazan esta reforma, que no cuenta con una mayoría en la Asamblea Nacional (...) y que la calle rechaza masivamente desde hace más de dos meses y medio”.

El 7 de marzo lograron movilizar entre 1.28 millones y 3.5 millones de personas, en una de las protestas más grandes contra una reforma social en tres décadas, pero la manifestación de este jueves es la primera desde que Macron impuso su plan por decreto.