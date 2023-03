Marzo es el mes en donde el término de Impuesto a la Renta (IR) gana popularidad debido a Declaraciones Juradas Anuales de millones de peruanos. No obstante hay quienes no saben el significado de su concepto, cómo y cuándo pagarlo.

Acá una explicación de este importante concepto para la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

¿Qué es el impuesto a la renta?

Es un tributo que se da anualmente donde se vigila los movimientos financieros de una persona natural o jurídica entre el 1 de enero al 31 de diciembre.

Si eres una persona natural el impuesto aplica a los ingresos que provienen del arrendamiento y otro tipo de cesión de bienes muebles o inmuebles, acciones y más valores mobiliarios. Así como tu trabajo como dependiente o independiente.

“Están obligados a declarar los que exceden las 7 UITs (S/ 34,650), están en planilla o han emitido recibos por honorario en el año 2022. También deben declarar los que están en el régimen mype o en el régimen general”, sostuvo Estrella Álvarez, gerente de Álvarez Consulting.

Tipos de renta a personas que no hacen actividad empresarial

Rentas de Capital de primera categoría. Son las generadas por el arrendamiento, subarrendamiento o cualquier tipo de cesión de bienes muebles o inmuebles. El concepto del pago es del 6.25% sobre la renta neta.

Son las generadas por el arrendamiento, subarrendamiento o cualquier tipo de cesión de bienes muebles o inmuebles. El concepto del pago es del 6.25% sobre la renta neta. Rentas de Capital de segunda categoría. Se trata de la venta de acciones, valores mobiliarios, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros. El monto dependerá de las ganancias del titular.

Se trata de la venta de acciones, valores mobiliarios, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros. El monto dependerá de las ganancias del titular. Rentas del Trabajo (Cuarto y/o quinta categoría) y Renta de Fuente Extranjera. Si eres un trabajador independiente o dependiente y tu ingreso anual es superior a los 7UIT (S/34,650), debes presentar la declaración anual. Aunque en este tipo de renta a personas hay algunas divisiones:

Si eres un trabajador independiente o dependiente y tu ingreso anual es superior a los 7UIT (S/34,650), debes presentar la declaración anual. Aunque en este tipo de renta a personas hay algunas divisiones:

Cronograma de pagos para el impuesto a la renta 2023

Cronograma de la declaración anual de Impuesto a la Renta.

Cabe señalar que el Estado de Emergencia que se ha presentado en el país debido a las lluvias y huaicos ha hecho que las personas naturales y empresas con domicilio jurídico en las zonas afectadas contarán con una prórroga de la presentación de su declaración jurada anual. Se tratan de varios distritos de departamentos como Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, Huancavelica, Ica, Lima, Amazonas, Ayacucho, Paso y Ucayali.

Revisa acá a detalle los territorios que cuentan con prórroga.

¿Cómo se hace la declaración del impuesto a la renta anual?

La especialista señala que hay formularios que prepara la SUNAT. Para las personas naturales está el formulario 709 y paralas personas jurídicas, el 710. ”En el caso de ambas se debe entrar a la página de la SUNAT, ingresar con su clave sol, llenar su información a detalle con sus boletas a la mano y, si se puede, un contador”, recomienda.

La entidad también ha habilitado “APP Personas”, una aplicativo donde puedes conocer de la devolución de un saldo a favor o, en todo caso, el monto que debes pagar a la SUNAT.

¿Cómo saber si tienes una devolución tras la declaración del impuesto a la renta?

Álvarez Vásquez señala que dentro de la “APP Personas”, todos pueden solicitar su devolución a favor. No obstante no recomienda esta vía para todos, pues muchas veces sale que el usuario tiene un saldo a favor, pero no se logra ver todo el detalle de toda la información.

“A veces la información no carga en su totalidad. Lo mejor es revisar las casillas y deducciones para presentar de manera adecuada la declaración”, concluye.

