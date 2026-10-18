La fama puede parecer permanente cuando un actor acumula éxitos y reconocimiento. Pero todo cambia si, de un momento a otro, nadie es capaz de recordar su nombre. Y esa es la idea central de “¿Por casualidad hablaban de mí?" (en inglés: “Did Someone Happen to Mention Me?” y en su idioma original: “Ore no koto, nanka itteta?”), la serie japonesa de Netflix protagonizada por Kōji Yakusho. Aquí, el intérprete encarna a una figura célebre que regresa a su país y descubre que ha desaparecido de la memoria de todos.

Vale precisar que la ficción cuenta con un guion de Kankuro Kudo y llega a las pantallas con una clasificación 13+.

Además, la dirección está a cargo de Fuminori Kaneko, Takuya Sakaue y Atsushi Watanabe.

La producción, por su parte, es responsabilidad de la compañía THE SEVEN, en asociación con ROBOT, con Kazuya Shimomura como productor y Aki Isoyama como productora creativa.

Finalmente, la música es de Shin Kono, mientras que la fotografía es de Shu Kawashima.

LA TRAMA DE “¿POR CASUALIDAD HABLABAN DE MÍ?”

“¿Por casualidad hablaban de mí?” narra la historia de Gen Takasegawa (Yakusho), el primer actor japonés en protagonizar una obra en el Shakespeare’s Globe de Londres, donde su interpretación del rey en “El rey Lear” (o “The Tragedy of King Lear”) lo hace recibir una ovación de pie.

Sin embargo, cuando regresa a Japón tras dos años fuera, descubre que casi nadie sabe quién es, ni siquiera su propia familia ni sus colegas.

Entonces, sin reputación, sin seres queridos y sin dinero, nuestro protagonista debe abrirse paso entre peculiares audiciones y sets de filmación para empezar de cero.

EL TRÁILER DE LA SERIE “¿POR CASUALIDAD HABLABAN DE MÍ?”

¿CUÁNDO SE LANZA “¿POR CASUALIDAD HABLABAN DE MÍ?”?

“¿Por casualidad hablaban de mí?” se estrena en el catálogo internacional de Netflix el jueves 22 de octubre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie japonesa sin problemas desde esa fecha, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “¿POR CASUALIDAD HABLABAN DE MÍ?”?

Tal como mencionamos previamente, Koji Yakusho encabeza el elenco de “¿Por casualidad hablaban de mí?” como Gen Takasegawa. A él lo acompañan en el reparto:

Kento Kaku como Tetsu Okamoto , dramaturgo en mala racha que trabaja a medio tiempo en un sauna y dirige una compañía de teatro, Whisky Bonbon Theater Company.

, dramaturgo en mala racha que trabaja a medio tiempo en un sauna y dirige una compañía de teatro, Whisky Bonbon Theater Company. Kenichi Matsuyama como Kazuki Kawashima , veterano asistente de dirección.

, veterano asistente de dirección. Yoh Yoshida como Yoko Nonomura , presidenta de una agencia de talentos y exesposa de Gen.

, presidenta de una agencia de talentos y exesposa de Gen. Yumi Kawai como Emma Nonomura , hija de Gen y Yoko.

, hija de Gen y Yoko. Hayato Isomura como Takeru Murai , estrella de la compañía teatral.

, estrella de la compañía teatral. Masatoshi Hamada como Daiya Mibu, rival de toda la vida de Gen.

En la serie japonesa "¿Por casualidad hablaban de mí?", el veterano intérprete Kōji Yakusho, famoso internacionalmente por películas como "Perfect Days", le da vida a un personaje que ha sido olvidado por todo el mundo (Foto: Robot Communications Inc. / The Seven / Netflix)