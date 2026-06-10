Luego de sufrir una criris TOC en medio de un juicio crucial, la abogada Amanda Torres Holgado (Elena Rivera) pierde su credibilidad, lo que la obliga a empezar desde cero defendiendo casos inusuales y en un bufete decadente. El mayor reto de la protagonista de “Perdiendo el juicio” será defender a su propia hermana, quien es acusada de cometer un asesinato el día de su boda. ¿Quieres conocer más detalles de esta serie española que llega a Netflix?

El drama legal creado y escrito por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías para Antena 3 y Atresplayer se estrenó en Atresplayer el 23 de marzo de 2025, se emitió en Antena 3 a partir de febrero de 2026 y llegará a la plataforma de streaming de la N roja en junio de 2026.

“Perdiendo el juicio”, que combina el género de drama judicial con un toque de comedia ligera y drama humano, cuenta con un elenco principal conformado por Elena Rivera, Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Dafne Fernández, Carol Rovira y Eloy Azorín.

Elena Rivera interpreta a Amanda Torres Holgado, Manu Baqueiro interpreta a Gabriel Ochoa y Miquel Fernández interpreta a César Castillo Lima en el drama legal "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

SINOPSIS DE “PERDIENDO EL JUICIO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Atresmedia, en “Perdiendo el juicio”, “Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y se verá obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente despacho de abogados, muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.”

Por lo visto en el tráiler, Amanda pasó de ser una de las mejores abogadas de Madrid a tener una vida regida por su Toc. Cuando intenta volver al trabajo, todos los despachos le cierran las puertas, así que no tiene más opción que aceptar una oferta inferior. Aunque intenta sobrellevar su nueva situación, no le resulta tan sencillo.

¿CÓMO VER “PERDIENDO EL JUICIO”?

“Perdiendo el juicio” estará disponible en Netflix desde el viernes 12 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “PERDIENDO EL JUICIO”

REPARTO DE “PERDIENDO EL JUICIO”

Elena Rivera como Amanda Torres Holgado

Manu Baqueiro como Gabriel Ochoa

Miquel Fernández como César Castillo Lima

Lucía Caraballo como Bárbara “Barbie”

Daniel Ibáñez como Bosco Ballesteros

Alfonso Lara como Rafael “Rafa”

Dafne Fernández como Sara Fuentes

Carol Rovira como Daniela Torres Holgado

Eloy Azorín como Jaime Ortiz

María León como Carlota

Reparto secundario

Silvia Marty como Itziar

Federico Aguado como Arturo

Lola Baldrich como Manuela Leal

Miguel Pasanau como Federico

Carlos Olalla como Tomás Fuentes

José Sospedra como Yago

Ismael Artalejo como abogado

María Pujalte como Paloma Martín

Clara Garrido como Paola Vicuña

Antonio Garrido como Marcos Pagudo

Lorea Carballo como Cristina “Cris”

Jesús Noguero como Alberto Rodríguez Martín “Teo Duque”

Luis Bermejo como Fermín Romero

Juanlu González como Emilio

Luis G. Gámez como Félix

Pau Cólera como Joan Martorell

Jorge Kent como Iñaki Aristegui

Óscar de la Fuente como Jorge

Secun de la Rosa como Miguel Rebollo

Estrella Olariaga como Cristina Rebollo

Aixa Villagrán como Julia Gálvez

Fele Martínez como Héctor Asensio

Jaime Zatarain como Ricardo Vidal Suñer

Cinta Ramírez como Lucía

Carlos Scholz como Maxi

Carlos Algaba como Fiscal

Jorge Usón como José Luis Gomariz

Petra Martínez como Susana

Gabriel Ochoa (Manu Baqueiro) es el único que acepta contratar a Amanda Torres Holgado (Elena Rivera) en el drama legal español "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “PERDIENDO EL JUICIO”?

“Perdiendo el juicio”, que cuenta con Luis Santamaría y Montse García como productores ejecutivos, tiene diez episodios, cada uno con una duración aproximada de 50 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “PERDIENDO EL JUICIO”?

En septiembre de 2024, Atresmedia anunció que el rodaje de “Perdiendo el juicio”, producida por la compañía Boomerang TV, había comenzado. Las grabaciones terminaron en diciembre del mismo año.