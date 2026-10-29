El actor inglés Patrick Stewart, célebre por dar vida al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek” y al profesor Charles Xavier en “X-Men”, falleció a los 86 años el miércoles 28 de octubre de 2026 en su domicilio de Los Ángeles, California. La noticia se dio a conocer al día siguiente a través de un comunicado de su portavoz, difundido también en las redes sociales del intérprete. A continuación, repasamos la información disponible sobre las circunstancias de su fallecimiento..

“Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer [28 de octubre] en su casa de Los Ángeles, bajo el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estuvo rodeado del cariño de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros”, señala el comunicado publicado en sus redes sociales.

La noticia de la muerte de Patrick Stewart enluta el mundo del entretenimiento (Foto: Patrick Stewart / Instagram)

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA MUERTE DE PATRICK STEWART?

Si bien, el comunicado describe el fallecimiento de Patrick Stewart tras padecer Alzhéimer y demencia, no especifica una causa médica inmediata ni una complicación concreta.

En la cuenta oficial de Instagram del legendario actor, la familia pidió que en lugar de flores, realicen “donaciones conmemorativas al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y a la Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources”.

¿DE QUÉ FORMA AFRONTÓ EL ALZHÉIMER Y DEMENCIA?

Patrick Stewart afrontó el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy en privado, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus seres queridos.

El comunicado sobre su fallecimiento describió esa etapa como “un breve y conmovedor recorrido”, pero no precisó cuánto duró ni cómo evolucionaron las enfermedades.

RECUERDAN SU VIDA

En el comunicado compartido en redes sociales se destacaron sus logros profesionales, su filantropía y su activismo. Sus seres queridos señalaron que siempre atesorarán el recuerdo de la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro: “Un recordatorio perdurable de su gracia invencible”.

“Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimo de interpretaciones inolvidables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave espacial Enterprise”, se lee.

“Sus logros profesionales se vieron igualados por su filantropía y activismo en favor de los derechos humanos, las víctimas de violencia doméstica, los refugiados de todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal, en particular sus queridos pitbulls adoptivos. Fue Caballero, Canciller, aficionado al automovilismo y seguidor de toda la vida del Huddersfield Football Club. Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida”, finalizó el comunicado.

MARVEL LAMENTÓ LA MUERTE DE PATRICK STEWART

“Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por la muerte de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con extraordinaria gracia, inteligencia y humanidad, definiendo el carácter para generaciones de fans, de ‘X-Men’ a ‘Logan’ a ‘Vengadores: Doomsday’. Era un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos, y los incontables fans alrededor del mundo cuyas vidas tocó con su arte”, publicaron en su cuenta de Instagram.

Cabe precisar que “Avengers: Doomsday” marcará la última actuación en pantalla del intérprete de Charles Xavier.

LO QUE DEBES SABER SOBRE PATRICK STEWART

Patrick Stewart fue un actor británico de cine, televisión y teatro, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek” y al profesor Charles Xavier en la saga “X-Men”. Antes de alcanzar la fama en pantalla, desarrolló una destacada carrera teatral con la Royal Shakespeare Company.

Nació en Mirfield, en el West Riding de Yorkshire, Inglaterra, el 13 de julio de 1940. Su primera aparición en el escenario fue a los nueve años. A los doce ingresó en una escuela secundaria, donde continuó sus estudios de arte dramático. Según contó, uno de los momentos más importantes de su vida ocurrió cuando leyó en voz alta el papel de Shylock frente a sus compañeros. Tras escucharlo, su maestro le dijo que debería dedicarse a la actuación. A los quince años abandonó la escuela y comenzó a participar con mayor frecuencia en producciones de teatro local.

A los diecinueve años ya había perdido casi todo el cabello, pues padecía alopecia hereditaria, muy habitual en su familia, pero pese a la calvicie supo venderse a los empresarios de teatro, tras hacer una prueba con y sin peluca, con el lema “¡dos actores por el precio de uno!

Además de su carrera en la pantalla y sobre las tablas, se utilizó su voz e imágenes de películas para los videojuegos de varias plataformas, principalmente para PC. En el 2010, fue actor de voz para el videojuego “Castlevania: Lords of Shadow” interpretando a Zobek, quien es al mismo tiempo el narrador.

También prestó su voz a un personaje de la serie animada “American Dad”, Avery Bullock, y apareció además interpretándose a sí mismo en el episodio 10 de la temporada 8. Asimismo, dio voz para ser narrador en el documental de 1992 sobre la vida de Evelyn Hooker, llamado “Changing Our Minds: The Story of Dr. Evelyn Hooker”, psicóloga estadounidense conocida por sus estudios sobre los derechos de las personas homosexuales.