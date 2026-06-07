Si los realities de supervivencia son lo tuyo, en estos días Netflix tiene un estreno hecho a tu medida. Se trata de “Outlast: The Jungle” (titulada en español “Supervivencia en equipo: La jungla”), la tercera entrega de una franquicia que se ha ganado una audiencia leal gracias a una combinación de resistencia extrema y juego estratégico de alianzas. Así, si quieres conocer el calendario de estreno de cada capítulo y quiénes son los 16 concursantes que lo arriesgan todo en la selva, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Tal como precisa Entertainment Weekly, a diferencia de las dos temporadas originales de “Outlast”—ambientadas en la gélida Alaska—, esta nueva entrega llega como un spin-off con identidad propia y un escenario completamente distinto: la densa y sofocante jungla de Panamá.

Ahora, el calor, la humedad y la volatilidad de este entorno lo transforman todo, desde las condiciones de supervivencia hasta la dinámica social entre los competidores.

Antes de continuar, mira el tráiler del reality show:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “OUTLAST: THE JUNGLE”

“Outlast: The Jungle” se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse en dos tandas, a lo largo de junio del 2026.

Episodios 1 al 6: miércoles 10 de junio del 2026.

miércoles 10 de junio del 2026. Episodios 7 y 8: miércoles 17 de junio de 2026.

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “OUTLAST: THE JUNGLE”?

Como es habitual con los títulos originales de Netflix, se espera que los capítulos de “Outlast: The Jungle” lleguen a la plataforma durante las primeras horas de su fecha de lanzamiento.

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los miércoles Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los miércoles Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER LA SAGA “OUTLAST”?

El orden cronológico de toda la saga en Netflix es el siguiente:

“Outlast” (Temporada 1) - Alaska, marzo del 2023.

- Alaska, marzo del 2023. “Outlast” (Temporada 2) - Alaska, septiembre del 2024.

- Alaska, septiembre del 2024. “Outlast: The Jungle” (Temporada 3) - Panamá, junio del 2026.

Recuerda: los participantes cambian de temporada en temporada, por lo que la última entrega puede disfrutarse sin haber visto las ediciones previas.

Sin embargo, ver las tandas de episodios anteriores te permite apreciar cómo fue evolucionando el juego y entender por qué el salto a Panamá marca un punto de inflexión en la franquicia.

Sea como sea, si quieres agregar “Outlast: The Jungle” a tu lista de visualizaciones, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, ten en cuenta que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

LISTA DE LOS 16 PARTICIPANTES DE “OUTLAST: THE JUNGLE”

El reparto de “Outlast: The Jungle” combina perfiles de lo más variopintos: desde un ex jugador de los Pittsburgh Steelers hasta una boxeadora y actriz, pasando por un cazador de jabalíes y una artista de tatuajes.

Abby Chu , 34 años (Colorado Springs, CO) — Productora de video para organización sin fines de lucro.

, 34 años (Colorado Springs, CO) — Productora de video para organización sin fines de lucro. Ben Orndorff , 43 años (Salt Lake City, UT) — Ex empleado civil del Departamento de Defensa.

, 43 años (Salt Lake City, UT) — Ex empleado civil del Departamento de Defensa. Braxton Fish , 25 años (South Kingstown, RI) — Mesero y vlogger de aventuras al aire libre.

, 25 años (South Kingstown, RI) — Mesero y vlogger de aventuras al aire libre. Brett Johnson , 22 años (Pearl River, LA) — Cazador de jabalíes y pescador comercial.

, 22 años (Pearl River, LA) — Cazador de jabalíes y pescador comercial. Dave Cecchini , 33 años (Boulder, CO) — Creador de contenido y modelo.

, 33 años (Boulder, CO) — Creador de contenido y modelo. Halle Cooley , 21 años (Austin, TX) — Modelo e influencer.

, 21 años (Austin, TX) — Modelo e influencer. Leiya Pillitteri , 27 años (Chattanooga, TN) — Artista de tatuajes y pescadora.

, 27 años (Chattanooga, TN) — Artista de tatuajes y pescadora. Maddy Jones , 29 años (Kingwood, WV) — Fotógrafa.

, 29 años (Kingwood, WV) — Fotógrafa. Marshall Strain , 32 años (Dallas, TX) — Contratista general.

, 32 años (Dallas, TX) — Contratista general. Mary Wedell , 28 años (Marina Del Rey, CA) — Trabajadora agrícola.

, 28 años (Marina Del Rey, CA) — Trabajadora agrícola. Morgan Colburn , 26 años (Myakka City, FL) — Profesional de marketing y ventas.

, 26 años (Myakka City, FL) — Profesional de marketing y ventas. Nikki Hru , 29 años (Los Ángeles, CA) — Boxeadora y actriz.

, 29 años (Los Ángeles, CA) — Boxeadora y actriz. Pharaoh Gayles , 35 años (Tampa, FL) — Educador de fauna silvestre.

, 35 años (Tampa, FL) — Educador de fauna silvestre. Sarah Awad , 26 años (Washington, DC) — Representante de ventas.

, 26 años (Washington, DC) — Representante de ventas. Sean Jacobs , 39 años (Tampa, FL) — Empresario del sector fitness.

, 39 años (Tampa, FL) — Empresario del sector fitness. Wes Saunders, 37 años (Miami Beach, FL) — Ex jugador de los Pittsburgh Steelers y consultor de bienestar.

Un total de 16 "lobos solitarios" entran a la competencia del reality show "Outlast: The Jungle" (Foto: Netflix)