Dave Cecchini es uno de los concursantes seleccionados para enfrentarse a las condiciones extremas de la serie de telerrealidad "Outlast: The Jungle" (Foto: Netflix)
Dave Cecchini es uno de los concursantes seleccionados para enfrentarse a las condiciones extremas de la serie de telerrealidad "Outlast: The Jungle" (Foto: Netflix)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

Si los realities de supervivencia son lo tuyo, en estos días tiene un estreno hecho a tu medida. Se trata de “Outlast: The Jungle” (titulada en español “Supervivencia en equipo: La jungla”), la tercera entrega de una franquicia que se ha ganado una audiencia leal gracias a una combinación de resistencia extrema y juego estratégico de alianzas. Así, si quieres conocer el calendario de estreno de cada capítulo y quiénes son los 16 concursantes que lo arriesgan todo en la selva, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Tal como precisa , a diferencia de las dos temporadas originales de “Outlast”—ambientadas en la gélida Alaska—, esta nueva entrega llega como un spin-off con identidad propia y un escenario completamente distinto: la densa y sofocante jungla de Panamá.

Ahora, el calor, la humedad y la volatilidad de este entorno lo transforman todo, desde las condiciones de supervivencia hasta la dinámica social entre los competidores.

Antes de continuar, mira el tráiler del reality show:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “OUTLAST: THE JUNGLE”

“Outlast: The Jungle” se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse en dos tandas, a lo largo de junio del 2026.

  • Episodios 1 al 6: miércoles 10 de junio del 2026.
  • Episodios 7 y 8: miércoles 17 de junio de 2026.

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “OUTLAST: THE JUNGLE”?

Como es habitual con los títulos originales de Netflix, se espera que los capítulos de “Outlast: The Jungle” lleguen a la plataforma durante las primeras horas de su fecha de lanzamiento.

Horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. de los miércoles
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. de los miércoles
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. de los miércoles
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. de los miércoles
España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER LA SAGA “OUTLAST”?

El orden cronológico de toda la saga en Netflix es el siguiente:

  • “Outlast” (Temporada 1) - Alaska, marzo del 2023.
  • “Outlast” (Temporada 2) - Alaska, septiembre del 2024.
  • “Outlast: The Jungle” (Temporada 3) - Panamá, junio del 2026.

Recuerda: los participantes cambian de temporada en temporada, por lo que la última entrega puede disfrutarse sin haber visto las .

Sin embargo, ver las tandas de episodios anteriores te permite apreciar cómo fue evolucionando el juego y entender por qué el salto a Panamá marca un punto de inflexión en la franquicia.

Sea como sea, si quieres agregar “Outlast: The Jungle” a tu lista de visualizaciones, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, ten en cuenta que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$8.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes
  • Premium: US$26.99 al mes

LISTA DE LOS 16 PARTICIPANTES DE “OUTLAST: THE JUNGLE”

El reparto de “Outlast: The Jungle” combina perfiles de lo más variopintos: desde un ex jugador de los Pittsburgh Steelers hasta una boxeadora y actriz, pasando por un cazador de jabalíes y una artista de tatuajes.

  • Abby Chu, 34 años (Colorado Springs, CO) — Productora de video para organización sin fines de lucro.
  • Ben Orndorff, 43 años (Salt Lake City, UT) — Ex empleado civil del Departamento de Defensa.
  • Braxton Fish, 25 años (South Kingstown, RI) — Mesero y vlogger de aventuras al aire libre.
  • Brett Johnson, 22 años (Pearl River, LA) — Cazador de jabalíes y pescador comercial.
  • Dave Cecchini, 33 años (Boulder, CO) — Creador de contenido y modelo.
  • Halle Cooley, 21 años (Austin, TX) — Modelo e influencer.
  • Leiya Pillitteri, 27 años (Chattanooga, TN) — Artista de tatuajes y pescadora.
  • Maddy Jones, 29 años (Kingwood, WV) — Fotógrafa.
  • Marshall Strain, 32 años (Dallas, TX) — Contratista general.
  • Mary Wedell, 28 años (Marina Del Rey, CA) — Trabajadora agrícola.
  • Morgan Colburn, 26 años (Myakka City, FL) — Profesional de marketing y ventas.
  • Nikki Hru, 29 años (Los Ángeles, CA) — Boxeadora y actriz.
  • Pharaoh Gayles, 35 años (Tampa, FL) — Educador de fauna silvestre.
  • Sarah Awad, 26 años (Washington, DC) — Representante de ventas.
  • Sean Jacobs, 39 años (Tampa, FL) — Empresario del sector fitness.
  • Wes Saunders, 37 años (Miami Beach, FL) — Ex jugador de los Pittsburgh Steelers y consultor de bienestar.
Un total de 16 "lobos solitarios" entran a la competencia del reality show "Outlast: The Jungle" (Foto: Netflix)
Un total de 16 "lobos solitarios" entran a la competencia del reality show "Outlast: The Jungle" (Foto: Netflix)
SOBRE EL AUTOR

Espacio de información con notas utilitarias, de tendencias y personas. Además, con información práctica sobre managment y empleo.

TAGS