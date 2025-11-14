“Now You See Me: Now You Don’t” y “Nada es lo que parece 3”, se estrenó el 14 de noviembre de 2025 en Estados Unidos y un día antes en Latinoamérica. Por lo tanto, la crítica especializada ya tiene una opinión respecto a la esperada película de la saga protagonizada por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Morgan Freeman y Lizzy Caplan. ¿La aprueban o desaprueban?

En la nueva entrega, que cuenta con la dirección de Ruben Fleischer a partir del guion de Michael Lesslie, Paul Wernick, Rhett Reese y Seth Grahame-Smith, y se basa en una historia de Eric Warren Singer y Lesslie, los Cuatro Jinetes se unen a una nueva generación de ilusionistas para exponer a una poderosa heredera de diamantes.

Mientras que, el rodaje principal de “Now You See Me 3” comenzó en julio de 2024 en Budapest, Hungría, con George Richmond como director de fotografía, y terminó el 18 de noviembre del mismo año. Las grabaciones adicionales se realizaron en Amberes, Bélgica, del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2024.

Dave Franco como Jack Wilder, Woody Harrelson como Merritt McKinney y Isla Fisher como Henley Reeves en una escena de la película "Now You See Me: Now You Don't" (Foto: Lionsgate)

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “NOW YOU SEE ME: NOW YOU DON’T”?

“Now You See Me: Now You Don’t” ha recibido críticas mixtas. Aunque incluye muchas escenas de acción emocionantes y divertidos trucos de magia, también requiere de “una aceptación voluntaria de un mundo donde la magia es tan popular que llena estadios”, es decir, la película se toma muchas libertades con los trucos de magia y la creencia generalizada.

No obstante, algunos de los críticos consideran que la nueva entrega es una mejora con respecto a sus predecesoras. Otros recalcan que, a pesar de que, las ilusiones de los Jinetes nunca han tenido mucha relación con la realidad, esta vez resultan particularmente exageradas.

“Las películas de Now You See Me nunca han logrado capturar del todo la esencia de ‘Ocean’s Eleven, pero con magia’ a la que parecen aspirar, debido a momentos demasiado cursis y cuestionables, y a personajes que resultan especialmente planos, incluso para un reparto tan numeroso. Aun así, ‘Now You See Me: Now You Don’t’ nos recuerda cómo consiguen salir airosos, ofreciendo un buen rato gracias al notable talento y carisma de su creciente elenco y a la inclusión del truco de magia para darle un toque único.”

“Esta última entrega no es tan ofensiva como las anteriores, en parte porque el director Ruben Fleischer le da un toque visual más impactante a la acción, y el siempre ansioso Eisenberg se ha adaptado bien a su papel del torpe y egocéntrico Atlas.”

“Rosamund Pike, encarnando el espíritu de amar el dinero sucio por encima de la vida misma, eleva a una villana convencional gracias a la impecable sincronización de su altivez teatral. Y el clímax, retomando el juego de manos metafísico que impulsó “Los Ilusionistas 2”, descorre el velo del engaño de la realidad misma. Y todo ello con mucho humor. Que es todo lo que esta película es o necesita ser.”

“Sin el regreso del guionista Ed Solomon, da la impresión de que el nuevo equipo intenta repetir fórmulas ya vistas, en definitiva, otra historia de Robin Hood con una venganza personal y un toque de problemas paternos, presentando un nuevo villano y algunos magos adicionales. La película, aun así, incluye muchas escenas de acción emocionantes y divertidos trucos de magia.”

“También hay afirmaciones sumamente infundadas sobre el poder de la magia, incluyendo una que sostiene que la Segunda Guerra Mundial se ganó en gran medida gracias a un mago. No importa que las afirmaciones del mago Jasper Maskelyne, mencionado en la película, hayan sido ampliamente desacreditadas; según esta versión, él ‘venció a los nazis’. Un guion plagado de diálogos pesados ​​y chistes pésimos no logra mejorar la película.”

“A pesar de la cantidad de material que la película necesita abarcar, su extenso equipo de guionistas logra que la exposición sea admirablemente concisa (bueno, hasta el final). No, Danny ya no forma parte de los Jinetes originales. Sí, algo malo sucedió. Sí, acaba de recibir una misteriosa carta del tarot que lo señala a un asunto turbio relacionado con diamantes en Amberes. Sí, le vendría bien contar con un grupo de magos aguerridos a su lado.”