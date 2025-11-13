La saga “Now You See Me” vuelve con una tercera entrega que cuenta con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Morgan Freeman y Lizzy Caplan, quienes retoman sus papeles de las películas anteriores. En “Nada es lo que parece 3”, también conocida como “Now You See Me: Now You Don’t”, los Cuatro Jinetes se unen a una nueva generación de ilusionistas para exponer a una poderosa heredera de diamantes.

Aunque originalmente la película iba a ser dirigida por Jon M. Chu, quien desempeñó el mismo rol en la segunda entrega, en 2022, fue reemplazado por Ruben Fleischer, quien anteriormente trabajó con Eisenberg y Harrelson en “Zombieland” y “Zombieland: Double Tap”.

“Now You See Me 3”, que cuenta con el guion de Michael Lesslie, Paul Wernick, Rhett Reese y Seth Grahame-Smith, y se basa en una historia de Eric Warren Singer y Lesslie, se estrena en Estados Unidos el 14 de noviembre de 2025, mientras que a los cines de Latinoamérica llegó el 13 de noviembre. Por lo tanto, los fanáticos se preguntan si tiene alguna escena post-créditos.

Dave Franco vuelve a interpretar a Jack Wilder en la película de suspenso "Now You See Me 3" (Foto: Lionsgate)

“NOW YOU SEE ME 3” ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

Aunque los fans de la emocionante saga esperaban al menos una escena post-créditos, todo parece indicar que la película que tiene una duración de 112 minutos no tiene escenas posteriores a los créditos que puedan sugerir el destino de la franquicia o incluya pistas de una cuarta entrega.

Esta noticia podría resultar decepcionante, pero no es una sorpresa considerando que las anteriores películas tampoco cuentan con secuencias adicionales durante ni después de los créditos. No obstante, la versión extendida de la cinta de 2013 lanzada en Blu-ray tiene una escena post-créditos. ¿Sucederá lo mismo en este caso?

Por otro lado, el rodaje principal de “Los ilusionistas 3” comenzó en julio de 2024 en Budapest, Hungría, con George Richmond como director de fotografía, y terminó el 18 de noviembre del mismo año. Las grabaciones adicionales se realizaron en Amberes, Bélgica, del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2024.

También se grabó en el Louvre Abu Dhabi y en la isla Yas, incluyendo Ferrari World, el Circuito Yas Marina y CLYMB Abu Dhabi, para aprovechar los descuentos ofrecidos por la Comisión de Cine de Abu Dhabi.

SINOPSIS DE “NOW YOU SEE ME 3”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Now You See Me 3”, “los Cuatro Jinetes han vuelto para unirse a una nueva generación de ilusionistas en su aventura mágica más global y de mayor riesgo hasta la fecha. Su misión: exponer la corrupción de Veronika Vanderberg, una poderosa heredera de diamantes con vínculos con traficantes de armas, traficantes y señores de la guerra.

Con la ayuda del legendario Thaddeus, las dos generaciones de magos deben superar sus diferencias para intentar derrotar a su astuto y peligroso adversario, en este robo impulsado por la magia, lleno de los giros, vueltas y revelaciones emocionantes características de la franquicia, junto con algunas de las ilusiones más emocionantes jamás capturadas en el cine."

REPARTO DE “NOW YOU SEE ME 3”

Jesse Eisenberg como J. Daniel “Danny” Atlas

Mark Ruffalo como Dylan Rhodes

Woody Harrelson como Merritt McKinney

Dave Franco como Jack Wilder

Isla Fisher como Henley Reeves

Lizzy Caplan como Lula May

Morgan Freeman como Thaddeus Bradley

Daniel Radcliffe como Walter Mabry

Ariana Greenblatt

Dominic Sessa

Justice Smith

Rosamund Pike

Molaba de Thabang