“No tengo miedo” es una serie mexicana de Netflix que se ambienta en 1986, durante la segunda Copa del Mundo que se jugó en México y narra la historia un niño que descubre un aterrador secreto: su familia está relacionada con el secuestro de un pequeño que se encuentra encadenado en un pozo cerca de su casa. A partir de este evento, conoce el lado más cruel y oscuro de los adultos. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta nueva producción?

Este drama de los creadores de “El secreto del río”, Alba Gil, Alejandro Zuno y Ernesto Contreras (“Sueño en otro idioma”) cuenta con las actuaciones de Luis Alberti (“Rosario Tijeras”), Fátima Molina (“Diablero”, “Sueño en otro idioma”), Humberto Busto (“Amores perros”), Yoshira Escarrega (“Pedro Páramo”), y Fernando Cuautle (“Heroico”).

¿EN QUÉ SE BASA “NO TENGO MIEDO”?

“No tengo miedo” está inspirada en la novela italiana “Io non ho paura” de Niccolò Ammaniti. La obra que se publicó en el 2001 y fue adaptada al cine en el 2003 está ambientada en el abrasador verano de 1978 en el sur de Italia, y sigue a Michele, de nueve años, que descubre accidentalmente un secreto espeluznante en una casa abandonada: un niño secuestrado en un pozo. Este descubrimiento marcará el fin abrupto de su inocencia.

La serie mexicana "No tengo miedo" gira en torno a la pérdida de la inocencia y el contraste entre el mundo infantil y la degradación adulta (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “NO TENGO MIEDO”

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, en “No tengo miedo”, “Miguel es un niño de 10 años cuya tranquila vida en un remoto pueblo rural se altera cuando, en el fondo de un agujero oculto, descubre a Felipe, un niño que en un inicio está convencido de ser un fantasma. Entre ambos nace una amistad secreta, pero pronto Miguel comprende una verdad mucho más oscura: Felipe ha sido secuestrado, y todo indica que los responsables son quienes creía conocer mejor.”

Por lo visto en el tráiler, mientras juega con sus amigos, Miguel encuentra a otro niño en un pozo. Aunque primero tiene miedo, debido a las historias que sus vecinos cuentan, no obstante, tras hablar con el pequeño que está prisionero, decide ayudarlo a escapar. Sin embargo, pronto comprende que su familia está involucrada en el secuestro.

¿CÓMO VER “NO TENGO MIEDO”?

“No tengo miedo” se estrenará el miércoles 8 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “NO TENGO MIEDO”

REPARTO DE “NO TENGO MIEDO”

Luis Alberti como Pino

Fátima Molina como Teresa

Yoshira Escárrega como Guadalupe

Fernando Cuautle como Rosalío

Leidi Gutiérrez como Margarita

Humberto Busto como Rodrigo

Aldo Emiliano Navarro como Miguel

Yago Andreu como Felipe

Mayra Hermosillo

Fernando Bonilla

Nora Huerta

Guillermo Nava

Mauro Guzmán

Yago Andreu y Aldo Emiliano Navarro son los actores que interpretan a los niños protagonistas de la miniserie mexicana de suspenso y drama "No tengo miedo" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “NO TENGO MIEDO”?

“No tengo miedo”, escrita por Maria Camila Arias y Mónica Herrera, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “NO TENGO MIEDO”?

“No tengo miedo” se grabó por completo en el estado de Veracruz, México. El rodaje tomó aproximadamente 15 semanas y aprovechó la riqueza natural de la región para recrear el ambiente perfecto para esta historia.