El miércoles 8 de julio del 2026, Netflix incorpora a su catálogo de dramas con tintes de suspenso “No tengo miedo” (en inglés: “I’m Not Afraid”), una serie mexicana ambientada en el México rural de 1986 e inspirada en la novela homónima de Niccolò Ammaniti. Así, antes de darle play a esta producción, conviene ponerle cara a quienes sostienen su historia frente a la cámara. Por eso, aquí Gestión Mix te trae la guía completa de su elenco.
Vale precisar que el show televisivo sigue a Miguel, un niño de 10 años que lleva una vida tranquila en un pueblo rural de Veracruz durante el verano de 1986.
Sin embargo, todo cambia cuando, jugando cerca de su casa, encuentra un hoyo profundo y descubre en su interior a Felipe, un niño que al principio cree ser un fantasma.
A partir de allí, nace una amistad secreta entre ambos, hasta que Miguel entiende una verdad mucho más oscura: Felipe está secuestrado, y todo indica que los responsables son personas de su propio entorno familiar.
Antes de continuar, mira el tráiler de “No tengo miedo”:
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NO TENGO MIEDO”
1. Luis Alberti como Pino
Para saber quién es quién en la serie mexicana de Netflix, la lista empieza con uno de los personajes principales: Pino.
Él está interpretado por Luis Alberti, a quien también hemos visto en “Mano de obra”, “Contraataque”, “Rosario Tijeras” y “Bronco: La serie”.
2. Fátima Molina como Teresa
Teresa es otro personaje clave en la historia.
La actriz que asume este rol es Fátima Molina, reconocida por su trabajo previo en “Diablero”, “¿Quién mató a Sara?“, ”Luis Miguel: La serie" y “El último vagón”.
3. Yoshira Escárrega como Guadalupe
Guadalupe también forma parte del elenco principal de “No tengo miedo”.
La artista que se pone en la piel del personaje es Yoshira Escárrega. Y, en su filmografía, destacan los títulos: “Pedro Páramo”, ”El secreto del río" y “Las invisibles”.
4. Los niños protagonistas
Respecto a los niños protagonistas, la serie presenta a:
- Aldo Emiliano Navarro, quien tiene un papel en el corto “Tú y Yo”, como Miguel.
- Yago Andreu, quien también aparece en “Hablando con extraños” y “Accidente”, como Felipe.
Otros actores y personajes de “No tengo miedo”:
- 5. Fernando Cuautle como Rosalío
- 6. Leidi Gutiérrez como Margarita
- 7. Humberto Busto como Rodrigo
- 8. Nora Huerta como Rosa
- 9. Fernando Bonilla como Emilio
- 10. Mayra Hermosillo como Fernanda