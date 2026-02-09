Si disfrutas de las series inspiradas en hechos reales y los dramas europeos que exponen crisis sanitarias, “Niños de plomo” (en su idioma original: "Olowiane dzieci“ y en inglés: ”Lead Children“) es el título que deberías sumar a tu lista de visualizaciones de Netflix. Y es que, ambientada en la Polonia de los años 70’s, la producción sigue a una doctora que descubre un envenenamiento masivo y se enfrenta al sistema para intentar proteger a los menores afectados. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la serie polaca está dirigida por Maciej Pieprzyca y se basa en el libro “Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia” (o “Niños de plomo. La epidemia olvidada”).

Y, al igual que la obra original, el show televisivo toma como punto de partida un caso real: la figura de Jolanta Wadowska-Król existió y fue clave para visibilizar cómo la exposición prolongada a metales pesados afectaba a generaciones de niños que crecían a la sombra de chimeneas y hornos.

Así, la producción sitúa este conflicto en plena época comunista, cuando la prioridad del Estado era mantener la productividad de la industria y exhibir fortaleza económica, incluso si eso implicaba barrer bajo la alfombra informes médicos incómodos.

LA TRAMA DE “NIÑOS DE PLOMO”

“Niños de plomo” narra la historia de la doctora Jolanta Wadowska-Król (Joanna Kulig), una joven médica que empieza a notar que numerosos niños que viven cerca de la acería de Szopienice presentan síntomas extraños que no encajan con un simple resfrío o una enfermedad pasajera.

Eventualmente, ella descubre que no se trata de casos aislados, sino de un patrón masivo de envenenamiento por plomo provocado por la contaminación de una fundición que convive pared con pared con barrios obreros.

De esta manera, la protagonista se ve obligada a elegir entre obedecer a las autoridades o cumplir con su juramento como médica, sabiendo que exponer la verdad podría costarle la carrera, la tranquilidad familiar e—incluso—su seguridad personal.

En estas circunstancias, la serie de Netflix también muestra hogares donde los padres dudan entre creer en la doctora o temer perder el trabajo en la acería, escuelas donde los docentes prefieren no hacer preguntas y despachos oficiales donde se decide quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado.

EL TRÁILER DE LA SERIE “NIÑOS DE PLOMO”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NIÑOS DE PLOMO”

El reparto de “Niños de plomo” está liderado por Joanna Kulig, famosa por la película "Cold War" (2018), quien interpreta a la doctora Jolanta Wadowska-Król.

Ella está acompañada en el elenco por: Agata Kulesza, Kinga Preis, Zbigniew Zamachowski, Marian Dziedziel, Sebastian Pawlak y Michał Żurawski, entre otras figuras.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “NIÑOS DE PLOMO”?

La serie “Niños de plomo” llega al catálogo de Netflix el miércoles 11 de febrero del 2026.

Por lo tanto, para ver la producción de principio a fin, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Niños de plomo", serie dirigida por Maciej Pieprzyca y escrita por Jakub Korolczuk (Foto: Netflix)