¿Buscas una comedia romántica para disfrutar? Tienes poco tiempo para ver “Plan B” (conocida como “The Back-up Plan” en inglés). Dirigida por Alan Poul y protagonizada por la carismática Jennifer Lopez y el encantador Alex O’Loughlin, esta película estadounidense ha captado la atención de muchos. Aunque el guion no convenció a la crítica por su falta de originalidad, sigue siendo una de las cintas más vistas en Netflix.

Estrenada en cines en Estados Unidos el 23 de abril de 2010, la cinta narra la historia de Zoe, una mujer decidida a ser madre sin esperar a encontrar al hombre perfecto, solo para descubrir que el amor puede llegar en el momento más inesperado.

En Rotten Tomatoes, la película apenas alcanzó un 17% en el Tomatómetro, basado en 151 reseñas, con una calificación promedio de 3.7/10. Si aún te animas a darle una oportunidad, recuerda que esta comedia romántica tiene su encanto, aunque sea del tipo que podría hacerte pensar que hasta los mejores planes pueden necesitar un pequeño ajuste.

Jennifer Lopez y Alex O'Loughlin protagonizan "Plan B" (Foto: Escape Artists)

SINOPSIS DE “PLAN B”

“Plan B” es la historia de Zoe, quien, cansada de esperar al príncipe azul mientras su reloj biológico avanza, decide que es hora de tomar el asunto en sus propias manos, o más bien, en manos de un banco de esperma. Pero el destino, con su sentido del humor, la sorprende justo después del procedimiento, presentándole a Stan, un hombre que parece tener el potencial de ser todo lo que Zoe siempre buscó.

Cuando Stan descubre que el comportamiento un tanto errático de Zoe se debe a un embarazo, no huye despavorido, sino que decide comprometerse. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha de la llegada del bebé, ambos se dan cuenta de que no se conocen realmente, al menos no más allá de los biberones y pañales que están por venir. Así que, en un giro inesperado, lo que parecía un cuento de hadas moderno se convierte en un caótico, pero divertido, ensayo de la vida en pareja.

TRÁILER DE “PLAN B”

DURACIÓN DE “PLAN B”

“Plan B” dura 104 minutos, es decir, 1 hora y 44 minutos. Un tiempo perfecto para disfrutar de esta comedia llena de enredos y decisiones de último minuto.

¿DÓNDE VER “PLAN B”?

“Plan B” está disponible en el catálogo de Netflix, pero ojo al reloj, porque esta joya tiene los días contados en la plataforma. Tienes hasta el 7 de septiembre para verla antes de que se esfume.

Así que, si tienes planes de maratón, más vale que incluyas esta comedia en la lista antes de que desaparezca como un buen plan B cuando más lo necesitas.