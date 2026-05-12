La serie “Némesis” (titulada en inglés “Nemesis”) se suma al catálogo de Netflix como uno de esos thrillers policiales que conviene tener bien apuntados dentro de la plataforma de la “N” roja. Y es que la producción, creada por Courtney A. Kemp—responsable de la saga “Power”—y Tani Marole, busca enganchar al público con una dosis fuerte de suspenso, acción y drama. Así, si te intriga saber cuál es exactamente la premisa del show televisivo y cómo puedes verlo desde tu pantalla, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la ficción presenta un “juego del gato y del ratón” entre dos figuras opuestas.

De esta manera, es una estupenda alternativa para los fans de las historias tensas, moralmente grises y con altas dosis de adrenalina.

LA TRAMA DE “NÉMESIS”

Tal como señala Tudum, “Némesis” sigue el enfrentamiento entre un detective brillante y el ladrón profesional al que intenta derribar: un hombre responsable de una cadena de golpes tan ingeniosos como temerarios.

Y si bien la serie arranca como un thriller de atracos espectaculares y giros continuos, pronto termina transformándose en un tratado sobre la necesidad de control, la lealtad y la forma en la que la violencia contamina todo a su alrededor.

Cabe resaltar que la trama se sitúa en un Los Ángeles contemporáneo, con el policía siguiendo la pista de este maestro del crimen por distintos escenarios de la ciudad... desde calles residenciales hasta grandes infraestructuras.

EL TRÁILER DE LA SERIE “NÉMESIS”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NÉMESIS”

“Némesis” tiene como rostro principal del reparto a Matthew Law, quien interpreta al detective Isiah Stiles, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que lleva el caso como una cruzada personal y que termina arriesgando sus vínculos más cercanos en nombre de la investigación.

Del otro lado está Y’lan Noel como Coltrane Wilder, el ladrón meticuloso que organiza los grandes robos y se mueve con la seguridad de quien siempre va un paso adelante de las autoridades.

El elenco también incluye a:

Cleopatra Coleman como Ebony Wilder

como Ebony Wilder Tre Hale como Darren “Stro” Stroman

como Darren “Stro” Stroman Domenick Lombardozzi como Dave Cerullo

como Dave Cerullo Jonnie “Dumbfoundead” Park como Chris Choi

como Chris Choi Ariana Guerra como Yvette Cruz

como Yvette Cruz Gabrielle Dennis como Candice Stiles

como Candice Stiles Michael Potts como James Sealey

como James Sealey Sophina Brown como Charlie

como Charlie Jeff Pierre como Malik Jacobs

como Malik Jacobs Cedric Joe como Noah Stiles

como Noah Stiles Quincy Isaiah como Gideon “Deon” Davis

¿CUÁNDO SE ESTRENA “NÉMESIS”?

La primera temporada de “Némesis” se estrena el jueves 14 de mayo del 2026 en Netflix, con sus ocho episodios disponibles desde el primer día.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Némesis", serie que explora géneros como el suspenso, la acción y el drama a lo largo de su trama (Foto: Netflix)