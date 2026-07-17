“The Odyssey” (titulada en español “La Odisea”), la más reciente película de Christopher Nolan, por fin llegó a las salas de cine y ya viene generando conversación en redes sociales. Así, con Matt Damon en la piel del astuto Odiseo (o Ulises, según la versión), el director de “Oppenheimer” se anima a explorar uno de los relatos fundacionales de la literatura universal y el resultado ha llamado la atención tanto de los cinéfilos de siempre como de quienes se asoman al mito por primera vez. Entonces, si esta nueva versión del viaje te dejó con ganas de más naufragios, cíclopes y retornos imposibles, aquí Gestión Mix te presenta otros largometrajes emparentados con esta historia que hoy puedes ver en el streaming.

Vale precisar que, en términos de trama, la cinta de Nolan sigue el viaje de diez años de Odiseo de regreso a Ítaca, con episodios emblemáticos en los que se cruza con distintos seres mitológicos.

De esta manera, la producción se presenta como una gran epopeya de casi tres horas que combina espectáculo bélico, fantasía y un marcado subtexto sobre la memoria y el trauma.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Odyssey”:

5 PELÍCULAS ESENCIALES PARA REDESCUBRIR LOS MITOS HOMÉRICOS EN EL STREAMING

1. “Ulises” (1954)

La lista arranca con “Ulises”, una de las adaptaciones más clásicas del poema homérico.

De acuerdo con FilmAffinity, la cinta también sigue al héroe griego durante los diez años que le toma volver a su palacio en Ítaca tras la guerra de Troya, enfrentando en el camino al cíclope Polifemo, a las sirenas y al hechizo de Circe.

Aquí, Kirk Douglas encarna a Ulises, mientras Silvana Mangano interpreta un doble papel como Circe y Penélope.

¿Cómo verla? Está disponible en Filmin (España) y para alquilar y/o comprar en plataformas como Amazon y Apple TV.

El póster de "Ulises", clásica película de 1954 protagonizada por Kirk Douglas (Foto: Paramount Pictures / Lux Film / Zénith Films)

2. “O Brother, Where Art Thou?” (2000)

“O Brother, Where Art Thou?”, por su parte, traslada la esencia del viaje de Ulises al Estados Unidos rural de los años treinta.

Según se indica en FilmAffinity, el protagonista se llama, no por casualidad, Everest Ulysses McGill, un preso que escapa de un campo de trabajos forzados en Mississippi junto a dos compañeros.

Cabe resaltar que, en su momento, esta comedia de los hermanos Coen con toques de ‘road movie’ sumó dos nominaciones al Óscar y un Globo de Oro para George Clooney.

¿Cómo verla? Está disponible en The Criterion Channel (Estados Unidos) y para alquilar y/o comprar en plataformas como Apple TV y Rakuten TV.

3. “Troya” (2004)

“Troya” es quizá la adaptación más recordada del ciclo homérico en el cine de acción reciente.

De acuerdo con FilmAffinity, la historia arranca con el rapto de Helena por parte de Paris y cubre el asedio griego a la ciudad, con Brad Pitt como Aquiles y Eric Bana como Héctor.

Importante: esta cinta se centra en “La Ilíada”, el poema que antecede a “La Odisea”, así que sirve como una suerte de precuela del universo que ahora retoma Nolan.

¿Cómo verla? Está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica y España), HBO Max (Latinoamérica y España), ClaroVideo (Latinoamérica), Movistar Plus (España) y para alquilar y/o comprar en plataformas como Apple TV.

4. “2001: Odisea del Espacio” (1968)

Aunque “2001: Odisea del Espacio” no adapta directamente el texto de Homero, toma el título como metáfora de un viaje transformador.

Según su ficha en FillmAffinity, la trama sigue a una tripulación de astronautas cuya misión se ve comprometida por el mal funcionamiento de la inteligencia artificial de su nave, HAL 9000.

Es decir, es una parada obligatoria si lo que buscas es explorar cómo el concepto de “odisea” trasciende la mitología griega.

¿Cómo verla? Está disponible en HBO Max (Latinoamérica y Estados Unidos), Movistar Plus (España), Filmin (España) y para alquilar y/o comprar en plataformas como Apple TV.

5. " La Odisea: El regreso " (2024)

La lista cierra con “La Odisea: El regreso”, la película más reciente de esta selección.

Según FilmAffinity, la cinta se concentra solo en el regreso de Ulises a Ítaca tras varios años de ausencia.

Así, Ralph Fiennes se pone en la piel de un Odiseo demacrado e irreconocible que debe recuperar su hogar y a su familia, mientras que Juliette Binoche le da vida a Penélope.

¿Cómo verla? Está disponible en Movistar Plus (España) y para alquilar y/o comprar en plataformas como Apple TV y Google Play.

El póster de "The Return", película del director Uberto Pasolini que se desarrolla a lo largo de 116 minutos de metraje (Foto: Picomedia / Rai Heretic)