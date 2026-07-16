Christopher Nolan presenta la que muchos ya señalan como la película más grande de toda su carrera: “The Odyssey” (en español: “La Odisea”), su adaptación de la célebre epopeya de Homero, la cual llega a los cines respaldada por una expectativa que se fue encendiendo desde hace un buen tiempo, cuando las funciones en IMAX comenzaron a agotarse con un año de anticipación. Así, con Matt Damon en la piel de Odiseo y un elenco lleno de nombres reconocidos, el filme se asoma como uno de los estrenos clave de la temporada.

Vale precisar que esta es la producción más cara de la carrera de Nolan, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, y la primera que rueda íntegramente con cámaras de cine IMAX de 70 milímetros.

Además, el cineasta se reencuentra en este proyecto con sus colaboradores habituales, como el compositor Ludwig Göransson, el director de fotografía Hoyte van Hoytema y la editora Jennifer Lame, todos parte del equipo que lo acompañó en “Oppenheimer”, el aclamado proyecto ganador del Óscar.

LA TRAMA DE “THE ODYSSEY”

Al igual que la obra cumbre de la literatura, “The Odyssey” sigue a Odiseo, rey de Ítaca, en su largo viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, un trayecto que se extiende por diez años.

Así, en el camino, se cruza con criaturas de la mitología griega, como el cíclope Polifemo, las sirenas y la ninfa Calipso, mientras en Ítaca su esposa Penélope resiste el acoso de un grupo de pretendientes que buscan quedarse con su trono, y su hijo Telémaco crece con la esperanza de encontrarlo.

Cabe resaltar que la propuesta evita presentarse como una reconstrucción histórica estricta del mito y se asume más bien como una relectura contemporánea, que te lleva a preguntarte constantemente si el retraso de Odiseo en volver a casa responde al capricho de los dioses o a una forma de pago por sus propias culpas de guerra.

Importante: como es habitual en la filmografía del director, la producción apuesta por una narración no lineal. Sin embargo, a diferencia de otras obras del realizador, esta le resultará muy clara a la mayoría de espectadores.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “THE ODYSSEY”

¿CÓMO VER “THE ODYSSEY”?

El lanzamiento en cines de “The Odyssey” respeta la siguiente programación a nivel internacional:

Estreno en Perú y Latinoamérica: jueves 16 de julio del 2026

jueves 16 de julio del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 17 de julio del 2026

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “THE ODYSSEY”?

Christopher Nolan apostó por un reparto de distintas nacionalidades y etnias para encarnar a personajes de la mitología griega, una decisión que generó debate en redes sociales.

Aquí, Matt Damon interpreta a Odiseo, el astuto rey de Ítaca; Tom Holland le da vida a Telémaco, su hijo; Anne Hathaway encarna a Penélope, la esposa de Odiseo; y Robert Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes que la asedian.

Zendaya aparece como Atenea, la diosa protectora del héroe, y Lupita Nyong’o asume un doble papel como Helena de Troya y su hermana gemela Clitemnestra.

Por otro lado, Charlize Theron le da vida a la ninfa Calipso, y Samantha Morton interpreta a la hechicera Circe.

El elenco se completa con: Jon Bernthal como Menelao, Benny Safdie como Agamenón, John Leguizamo como el fiel Eumeo, Himesh Patel como el segundo al mando de Odiseo, Mia Goth como la sirvienta Melanto y Elliot Page como el soldado Sinón, entre otros.

¿CUÁNTO DURA “THE ODYSSEY” Y QUIÉNES PUEDEN VERLA?

“The Odyssey” tiene una duración de 172 minutos (2 horas y 52 minutos).

Asimismo, cuenta con clasificación R, por lo que se recomienda solo para mayores de edad o menores acompañados, debido a escenas de violencia bélica explícita.

"The Odyssey" es una película del galardonado director Christopher Nolan que explora géneros como la fantasía, la acción y las aventuras (Foto: Syncopy Production / Universal Pictures / Wildside)