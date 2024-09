El 27 de septiembre del 2024, el mundo se paralizó con una triste noticia: Maggie Smith falleció a los 89 años de edad, para tristeza de todos los que alguna vez nos deleitamos con su talento. Así, además de su notable trabajo como intérprete, muchos han recordado a los dos grandes amores que la acompañaron en vida. ¿Te gustaría conocer un poco más sobre ellos? Pues, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta quiénes fueron las parejas de la actriz británica.

Vale precisar que el deceso de Smith fue confirmado por sus dos hijos, quienes anunciaron que la estrella “falleció pacíficamente en el hospital”.

“Una persona intensamente privada, estuvo con amigos y familiares al final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, agregaron en su comunicado.

LOS DOS MATRIMONIOS DE MAGGIE SMITH

1. Robert Stephens

Robert Stephens fue un actor británico con el que Maggie Smith se casó el 29 de junio de 1967. Ellos tuvieron dos hijos: Chris Larkin (nacido en 1967) y Toby (nacido en 1969).

A lo largo de su matrimonio, ambos protagonizaron las películas: “The Prime Of Miss Jean Brodie” (1969) y “Travels With My Aunt” (1972).

No obstante, también atravesaron un delicado drama personal cuando Stephens intentó atentar contra su vida en 1970 y, eventualmente, se divorciaron en 1975.

Con el paso del tiempo, él terminó casándose con la actriz Patricia Quinn y, pese a su ruptura, Maggie Smith continuaba preocupándose por él y su recuperación.

Finalmente, el histrión falleció el 12 de noviembre de 1995, a los 64 años, debido a complicaciones durante una intervención quirúrgica.

Robert Stephens y Maggie Smith se casaron el 29 de junio de 1967 (Foto: @sirnoelcoward / Instagram)

2. Alan Beverly Cross

Tras separarse de Stephens, la actriz se casó con Alan Beverly Cross en 1975. Él era un dramaturgo, libretista y guionista inglés al que ella conoció cuando tenía 18 años y él, 22. Sin embargo, cada uno siguió su camino por separado... hasta que se reencontraron para compartir sus vidas.

Cross cumplió el rol de padrastro de los hijos de Smith y tuvieron un matrimonio duradero, hasta la muerte del creativo en marzo de 1998.

Alguna vez se le preguntó a la estrella si estaba interesada en conocer a alguien más tras el deceso de su esposo, pero ella lo descartó de inmediato.

Maggie Smith se casó con Alan Beverly Cross en 1975 (Foto: @maggiesmithdaily / Instagram)