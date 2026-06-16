“Oasis” es la serie española que aterriza en Netflix el viernes 19 de junio del 2026, con todos los elementos para convertirse en el título más comentado de la temporada: un resort de lujo, familias cargadas de secretos y una desaparición que lo desestabiliza todo. Frente a este escenario, es lógico que muchos se pregunten quiénes integran el reparto y qué papel juega cada uno dentro de la historia. Así, si tú también quieres aclarar ese mapa de personajes, esta guía del elenco de Gestión Mix está pensada justamente para eso.

Vale precisar que el show televisivo desarrolla su trama en el resort vacacional más lujoso de España, un paraíso reservado para las familias más ricas que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sistema de seguridad inexpugnable.

Sin embargo, todo se tuerce cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición.

Y es que en un lugar tan exclusivo, todo el mundo es sospechoso… y nadie puede irse hasta que se encuentre al culpable.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Oasis”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “OASIS”

1. Ana Garcés como Helena

Para saber quién es quién en la serie española de Netflix, empiezo la lista con una de las protagonistas: Helena.

Ella está interpretada por Ana Garcés, actriz famosa por títulos como “La promesa”, “Gallo rojo” y “Quizás mañana”.

Ana Garcés como Helena en una escena de la serie española “Oasis” (Foto: Netflix)

2. Tomy Aguilera como Dani

Dani es otro de los personajes que forman parte de la investigación que se desata en el exclusivo resort en el que se desarrolla la ficción.

El actor que asume este rol es Tomy Aguilera, también integrante de los elencos de “Bienvenidos a Edén”, "Asalto al Banco Central" y "Por los pelos".

Tomy Aguilera como Dani en una escena de la serie española “Oasis” (Foto: Netflix)

3. Victoria Kantch como Celia

Otra de las figuras que aparecen en “Oasis” es Celia.

Ella está interpretada por Victoria Kantch, reconocida por su trabajo previo en “Por tus muertos”, "El mal invisible" y "Pura sangre".

Victoria Kantch como Celia en una escena de la serie española “Oasis” (Foto: Netflix)

4. Berta Castañé como Maca

Berta Castañé, por su parte, le da vida a Maca a lo largo de la producción.

Previamente, la artista se ha lucido en proyectos como "Citas Barcelona", "La valla" y "Todos mienten".

Berta Castañé como Maca en una escena de la serie española “Oasis” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Oasis”:

5. Manuel Duarte como Pablo

como Pablo 6. Ada Molina como Sofía

como Sofía 7. Álex Mola como Jaén

como Jaén 8. Candela Méndez como Alicia

como Alicia 9. Laura Simón como Laura

como Laura 10. Jan Buxaderas como Oliver

como Oliver 11. Amanda Palomino como Leo

como Leo 12. Blas Polidori como Jon

como Jon 13. Paco Tous como el subinspector Ginés

como el subinspector Ginés 14. Verónica Sánchez como la inspectora Ortega

como la inspectora Ortega 15. Unax Ugalde

16. Alicia Borrachero

17. Mercedes Sampietro