Roque (Daniel Hendler), un periodista de fenómenos paranormales se une al “mufa” más peligroso de Argentina, Vicente (Diego Cremonesi), para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida, pero el poderoso y multimillonario jefe de Roque impide que el informe salga a la luz en “Los Mufas: Suerte para la desgracia”. Pero ofrece una gran suma de dinero a cambio de que liberen a su hija de una “secta mufa”. ¿Cuándo se estrena la nueva serie argentina de Disney+?

La comedia negra dirigida por Gabriel Medina y basada en una idea de Sebastián Borensztein se adentra en el mundo de la superstición y de las personas portadoras de mala suerte, quienes de manera involuntaria e inexplicable producen ruinas y tempestades a su alrededor.

“Los Mufas: suerte para la desgracia” cuenta con un elenco liderado por Daniel Hendler, Diego Cremonesi, Carla Quevedo, Osmar Núñez y Pilar Gamboa. A ellos se suman Nacho Gadano, Sofía Brito, Emiliano Kaczka, Damián Dreizik y Blanca Olivetti.

Pilar Gamboa como Rosario y Daniel Hendler como Roque Durriel en la serie argentina "Los Mufas: Suerte para la desgracia" (Foto: Disney+)

SINOPSIS DE “LOS MUFAS: SUERTE PARA LA DESGRACIA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, en “Los Mufas: Suerte para la desgracia”, “Roque Durriel, un tímido periodista realiza una investigación sobre la “mufa”, que confirma la existencia de personas que, inexplicablemente, producen ruinas y tempestades a su alrededor de manera involuntaria. Pero su trabajo no logra ver la luz por obra de Valerga, un déspota y poderoso empresario de los medios.

Junto a Vicente, el mufa más peligroso de todo Buenos Aires, Roque intentará enfrentar a Valerga, sin saber que su búsqueda de la verdad lo sumergirá en un mundo lleno de Mufas, sucesos paranormales y conspiraciones que jamás habría imaginado.”

¿CÓMO VER “LOS MUFAS: SUERTE PARA LA DESGRACIA”?

“Los Mufas: Suerte para la desgracia” se estrenará el viernes 12 de septiembre de 2025 en Disney+, por lo tanto, solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LOS MUFAS: SUERTE PARA LA DESGRACIA”

REPARTO DE “LOS MUFAS: SUERTE PARA LA DESGRACIA”

Daniel Hendler como Roque Durriel

Diego Cremonesi como Vicente Malfati

Carla Quevedo como Emma

Osmar Núñez como Valerga

Pilar Gamboa como Rosario

Nacho Gadano como Rolando

Sofía Brito como Sofía

Emiliano Kaczka como Silvio

Damián Dreizik como Mario

Bianca Oliveti como Paula Valerga

Pepe Arias

Diego Cremonesi interpreta a Vicente Malfati, el “mufa” más peligroso de Argentina, en la serie argentina "Los Mufas: Suerte para la desgracia" (Foto: Disney+)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LOS MUFAS: SUERTE PARA LA DESGRACIA”?

La primera temporada de “Los Mufas: Suerte para la desgracia” tiene ocho episodios, de 30 minutos de duración cada uno.