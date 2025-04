Si quedaste fascinado con “The Last of US”, tenemos una gran noticia: la segunda temporada no será la última, toda vez que fue renovado para una tercera entrega que nos sumergirá nuevamente en un mundo más peligroso e impredecible. A continuación, todo lo que sabemos sobre su renovación.

Antes te precisamos que la primera temporada, que fue la adaptación del aclamado juego de Sony Playstation de 2013 del mismo título, se estrenó el 15 de enero de 2023; mientras que la segunda entrega, que llega este 13 de abril de 2025, se basa en la secuela del juego, “The Last of Us Part II”, del año 2020.

“The Last of US” fue renovada para una tercera temporada que se basa en la secuela del juego que salió en 2020 (Foto: PlayStation Productions / Sony Pictures Television / Naughty Dog / The Mighty Mint / Word Games)

¿CÓMO FUE LA CONFIRMACIÓN DE “THE LAST OF US” TEMPORADA 3?

El cocreador Neil Druckmann agradeció a los fans por confiar en el trabajo que realizó todo el equipo. “Gran parte de este éxito se debe a mi compañero de aventuras, Craig Mazin, a nuestra colaboración con HBO y a nuestro equipo de PlayStation Productions. En nombre de todo el equipo de Naughty Dog, nuestro elenco y más, muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad. Estamos encantados de traerles más de The Last of Us”, precisó.

Por su parte, el cocreador y showrunner Craig Mazin dijo que el resultado de su trabajo en la segunda temporada superó sus “metas más ambiciosas”, por lo que continuarán con ese mismo impulso la historia, publica The Hollywood Reporter.

Finalmente, Francesca Orsi, directora de Series y Películas Dramáticas de HBO, manifestó: “No podemos dejar de insistir en el orgullo que HBO siente por el extraordinario logro que consideramos que representa la segunda entrega de ‘The Last of Us’ (…), estamos encantados de trasladar la fuerza narrativa de Craig y Neil a lo que sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”.

Desde la primera temporada de "The Last of Us", Joel y Ellie son los protagonistas (Foto: Max)

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE LAST OF US”?

Tomando en cuenta que la segunda entrega se ubica cinco años después de los eventos de la primera, donde Joel y Ellie se verán arrastrados a un conflicto entre sí y a un mundo más peligroso, tendremos que esperar en qué acabará esta edición, de siete episodios, que se estrena el 13 de abril.

Una vez que sepamos dónde concluye, podremos saber qué se adaptará para la siguiente entrega; y aunque hasta ahora todo es un misterio, el equipo creativo de la serie aseguró que mantendrá la máxima fidelidad del juego.

Se sabe que la temporada 3 de “The Last of Us” también se basará en la secuela del juego, “The Last of Us Part II”, del año 2020, que fue más controvertida, algo que ya se suponía, toda vez que la historia es más larga y densa.

FECHA DE ESTRENO DE “THE LAST OF US 3”

Debido a que ya se confirmó “The Last of Us 3”, y aún no termina la segunda edición, la tercera temporada de la exitosa serie se estrenaría a fines de 2026, publica ComicBook.

Cabe mencionar que este sitio web ya vio “The Last of Us” Temporada 2, por lo que le dio un 4 de 5 en su reseña. Por lo tanto, esto nos asegura que todo lo que vendrá en torno a este mundo apocalíptico seguirá envolviéndonos cada vez más.