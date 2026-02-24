Durante casi una década, “Scrubs” fue una de esas comedias médicas que se ganó el corazón miles de espectadores gracias a su humor absurdo, una voz en off cargada de inseguridades y momentos emotivos que aparecían cuando menos lo esperabas. Así, 16 años después de su gran despedida, la serie creada por Bill Lawrence vuelve a las pantallas con una temporada 10, dispuesta a reencontrarse con el público que creció con J.D. (Zach Braff) y Turk (Donald Faison)… y ganarse una nueva generación de seguidores.

Vale precisar que este regreso no es un reboot desde cero, sino un revival que continúa la historia varios años después del desenlace original.

En ese sentido, nos encontramos con J.D., Turk y Elliot (Sarah Chalke) ya como médicos consolidados que retornan al renovado Sacred Heart, pero ahora en el rol de mentores de una nueva generación de internos.

Es decir, ellos dejan de ser los novatos para convertirse en las figuras de referencia que antes eran Cox (John C. McGinley) o Kelso (Ken Jenkins).

A continuación, mira el tráiler de la temporada 10 de la serie:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 10 DE “SCRUBS”?

Esta nueva etapa de “Scrubs” está pensada como una entrega compacta, con solo 9 capítulos, más en la línea de las producciones de streaming actuales que de las comedias televisivas tradicionales.

GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 10 DE “SCRUBS” EN ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, la temporada 10 de la producción debuta el miércoles 25 de febrero del 2026 en ABC, con un doble episodio: “My Return” y “My 2nd First Day” se emiten seguidos a partir de las 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT).

Calendario de estreno de la temporada 10 de “Scrubs”:

Episodio 1 - “My Return”: miércoles 25 de febrero del 2026

miércoles 25 de febrero del 2026 Episodio 2 - “My 2nd First Day”: miércoles 25 de febrero del 2026

miércoles 25 de febrero del 2026 Episodio 3 - “My Rom-Com”: miércoles 4 de marzo del 2026

miércoles 4 de marzo del 2026 Episodio 4 - “My Poker Face”: miércoles 11 de marzo del 2026

miércoles 11 de marzo del 2026 Episodio 5: miércoles 18 de marzo del 2026 (fecha tentativa)

miércoles 18 de marzo del 2026 (fecha tentativa) Episodio 6: miércoles 25 de marzo del 2026 (fecha tentativa)

miércoles 25 de marzo del 2026 (fecha tentativa) Episodio 7: miércoles 1 de abril del 2026 (fecha tentativa)

miércoles 1 de abril del 2026 (fecha tentativa) Episodio 8: miércoles 8 de abril del 2026 (fecha tentativa)

miércoles 8 de abril del 2026 (fecha tentativa) Episodio 9 - Final de temporada: miércoles 15 de abril del 2026 (fecha tentativa)

Los capítulos también estarán disponibles en Hulu desde el jueves 26 de febrero. O sea, un día después de su emisión en televisión abierta.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 10 DE “SCRUBS” EN LATINOAMÉRICA?

En Latinoamérica, la temporada 10 de “Scrubs” se verá de forma exclusiva en la plataforma de streaming Disney+, sin paso previo por un canal de TV tradicional.

El estreno está fijado para el jueves 26 de febrero del 2026 y se espera que el lanzamiento de sus episodios sea semanal.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 10 DE “SCRUBS” EN ESPAÑA?

En el caso de España, la llegada del revival de “Scrubs” se retrasa casi un mes respecto a Estados Unidos y Latinoamérica.

Y es que el estreno en este territorio está programado recién para el miércoles 25 de marzo del 2026 a través de Disney+.

Por lo tanto, a los fans españoles solo les queda tener paciencia para disfrutar de la nueva entrega de la serie.

El póster de la temporada 10 de "Scrubs", la serie que regresa a las pantallas tras 16 años de ausencia (Foto: ABC)